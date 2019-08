Arianna David “il mio ex voleva uccidermi”/ “Auto manomessa, ho rischiato di morire”

Arianna David, ex naufraga dell’Isola dei Famosi in ben due diverse edizioni (nel 2005 e poi più di recente nel 2012), si è raccontata al settimanale Spy in una intervista dai risvolti a dir poco choc. L’ex vincitrice di Miss Italia, ha raccontato di essere stata vittima di stalking da parte del suo ex fidanzato il qualche ha anche tentato di ucciderla. “Sono finita in un vortice psicologico di terrore, poi è passato alle mani: mi picchiava anche per strada, dove nessuno è mai intervenuto per difendermi”, ha raccontato tra le pagine del settimanale, nell’intervista realizzata da Francesco Canino ricca di particolari drammatici. Ma i momenti più tragici li ha vissuti quanto “E’ arrivato a sequestrarmi in casa e ha tentato di investirmi”. Oggi 46enne, la David ha raccontato il suo dramma risalente ormai ad alcuni anni fa, quando rimase coinvolta in una relazione sbagliata. Da tre anni però, è legata sentimentalmente a David Liccioli, oggi suo marito, ma non dimentica quel passato doloroso.

ARIANNA DAVID E LA PAURA DELL’EX

E’ passato qualche anno da quella brutta esperienza vissuta dall’ex naufraga Arianna David, ma il ricordo dell’incubo vissuto è in lei ancora vivo, come emerso dai dettagli trapelati dall’intervista rilasciata a Spy. L’ex reginetta di bellezza ha infatti raccontato di aver rischiato di morire per colpa del suo ex. La David ha raccontato che lo stalker avrebbe tentato di provocarle un incidente in auto, manomettendo i tergicristalli della sua vettura durante una giornata di pioggia. Dopo quell’episodio però, la donna decise di mettere un punto a quella relazione malata e a denunciare. Oggi fortunatamente per lei rappresenta solo un brutto ricordo poichè è tornata a sorridere al fianco del suo Davis, con il quale è convolata a nozze nel 2017, ad un anno di distanza dal loro primo incontro che si rivelò per entrambi un colpo di fulmine, come raccontato dalla showgirl e mamma di due bambini avuti dalla precedente relazione con l’imprenditore Marco Bocciolini.

