Arianna Errigo, chi è il marito Luca Simoncelli

Nella vita della schermitrice che questa sera si giocherà la medaglia nella scherma, da qualche anno ha trovato posto il marito Luca Simoncelli, che con Arianna Errigo ha allargato la famiglia grazie all’arrivo di due gemelli che hanno cambiato per sempre le loro vite, i due si sono conosciuti proprio grazie alla scherma e dopo un iniziale rapporto di amicizia si sono conosciuti meglio fino ad instaurare una relazione nel tempo sfociata in matrimonio: “Il 2023 ci regalerà una grande gioia! Tra poco saremo in quattro e non vediamo l’ora, la cicogna avrà un bel da fare…e anche noi” aveva annunciato sui social Arianna Errigo svelando l’allargamento della famiglia e la nascita dei due gemelli Miria e Stefano.

La storia tra Arianna Errigo e il marito Luca Simoncelli prosegue a gonfie vele e chissà che i due non decidano di dare ulteriore spazio alla nascita di altre creature nei prossimi anni, intanto si godono il momento con la schermitrice che oggi giovedì 1° agosto potrebbe regalare una grande gioia nella scherma.

Arianna Errigo e le novità nel villaggio olimpico: ha accolto anche la famiglia

Nonostante qualche critica di troppo ricevuta negli ultimi giorni dai vari atleti, il villaggio Olimpico delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha dato la possibilità ai vari atleti di accogliere anche le proprie famiglie, con spazi dedicati ai cari, tra divertimento e momenti di relax, non troppi, dove gli sportivi impegnato provano a distrarsi tra una gara e l’altra.

Questa sera intanto Arianna Errigo proverà con le ragazze del fioretto a regalare un sogno all’Italia, magari una medaglia dal peso importante dopo i risultati agrodolci dei primi giorni ai Giochi: “Il palazzetto è meraviglioso e adesso vogliamo continuare così” ha detto la schermitrice ai microfoni Rai suonando la carica e chiamando a raccolta i tifosi verso la speciale notte italiana dove il marito Luca Simoncelli sarà senza dubbi il suo primo tifoso.