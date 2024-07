CHI È ARIANNA ERRIGO: PORTABANDIERA E DUE GARE ALLE OLIMPIADI PARIGI 2024!

Chi è Arianna Errigo? La domanda può tenere banco nella prima parte delle Olimpiadi Parigi 2024, perché la nostra fiorettista è protagonista in molteplici vesti, dal momento che è stata scelta come portabandiera dell’Italia insieme al saltatore Gianmarco Tamberi, in ossequio alla recente politica sportiva che vuole questo ruolo sempre più spesso condiviso da un uomo e una donna. La scelta di Arianna Errigo è di altissimo profilo e fra poco scopriremo il perché, tuttavia possiamo ricordare che adesso sono gli impegni agonistici a portare di nuovo la fiorettista al centro dell’attenzione insieme alle compagne del nostro “Dream Team”.

Infatti, oggi domenica 28 luglio è il giorno della gara individuale del fioretto femminile, una competizione nella quale l’Italia ha molte frecce al proprio arco, tra le quali naturalmente Arianna Errigo, poi le nostre campionesse dovranno essere brave a mettere da parte ogni rivalità perché giovedì 1° agosto l’ultimo atto della loro partecipazione alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà evidentemente la gara a squadre del fioretto femminile, nella quale Arianna Errigo e compagne possono essere sulla carta le principali favorite per la medaglia d’oro.

CHI È ARIANNA ERRIGO: CARRIERA, TITOLI E FAMIGLIA

Con tutti questi appuntamenti così affascinanti, è bene adesso presentare chi è Arianna Errigo a chi non la conoscesse, o almeno volesse saperne di più. Nata a Monza il 6 giugno 1988, la carriera di Arianna Errigo è ormai molto lunga. Alle Olimpiadi il punto più alto risale a ben 12 anni fa, cioè ai Giochi di Londra 2012, quando la monzese fu seconda perdendo la finale tutta italiana contro Elisa Di Francisca mentre il terzo gradino del podio era per Valentina Vezzali, poi la squadra italiana vinse la medaglia d’oro per completare un dominio totale. Brutti ricordi invece a Rio 2016, dove non era presente la gara a squadre di fioretto femminile e Arianna Errigo uscì presto a livello individuale, infine a Tokyo 2020 ci fu il bronzo nella gara a squadre per la fiorettista e le sue compagne.

I numeri di Arianna Errigo sono invece pazzeschi fra Mondiali ed Europei: a livello iridato dieci ori (due individuali e otto a squadre), sette argenti e cinque bronzi; a livello europeo addirittura quattordici ori (tre individuali e undici a squadre), tre argenti e quattro bronzi. Insomma, la scelta del CONi di nominarla portabandiera dell’Italia è certamente indiscutibile, ma serve anche per lanciare un messaggio per le atlete che diventano madri nel corso della carriera. Infatti Arianna Errigo si è sposata il 26 giugno 2019 con il collega fiorettista Luca Simoncelli e il 3 marzo 2023 è diventata mamma di due gemelli, Mirea e Stefano. Pochi mesi dopo, è stata argento individuale e oro a squadre ai Mondiali di Milano 2023, mentre agli Europei di Basilea 2024 ha fatto doppietta d’oro sia singolarmente sia a squadre.