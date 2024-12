Arianna Montefiori, chi è l’attrice che fa coppia con Briga

Da ormai diversi anni nella vita del celebre cantante lanciato al successo da Amici è entrata la bella Arianna Montefiori, giovane attrice apprezzata in diversi progetti sul piccolo schermo, come ad esempio la sua partecipazione alla fiction Che Dio ci aiuti, ma anche Il paradiso delle signore e L’Isola di Pietro. I due sono convolati a nozze nel 2021, dopo due anni di fidanzamento, e Briga ha anche dedicato una canzone alla sua speciale dolce metà: “A te che mi hai sempre dato coraggio, mi hai urlato contro quando mi sono sottovalutato, mi hai curato con le tue carezze quando mi sentivo ferito, per te che mi riaddormenti quando mi sveglio in piena notte, che mi dici di non piangere perché sennò piangi anche tu”.

Una storia d’amore nota anche al sempre attento pubblico dei social, la coppia formata da Briga e Arianna Montefiori ha infatti raccolto tantissimi fan in questi anni, visti i simpatici video postati dai due in numerose occasioni.

Arianna Montefiori e l’amore con Briga

Un amore esploso anche grazie alla pandemia, che ha avvicinato in maniera netta Arianna Montefiori e Briga, la coppia di artisti poco dopo essersi fidanzata si è ritrovata a fare i conti con le dure restrizioni del lockdown, ma è da quel momento in poi che i due hanno capito di poter viaggiare l’uno al fianco dell’altra. Intervistato dall’Adnkronos, Briga ha parlato della sua storia d’amore con Arianna Montefiori:

“Non esistono formule magiche o segreti per una relazione sana, tra di noi è venuto tutto in maniera estremamente naturale, bisogna fidarsi delle cose che scorrono, bisogna seguire le vibrazioni e farsi cullare dalle onde”. Romana e classe 1994, Arianna Montefiori e Briga si sono sposati nella splendida cornice della Basilica di San Pietro a Roma, suggellando il loro amore a due anni dall’inizio della relazione.