Chi era Arianna Paola Alberga, la giovane morta in un incidente stradale? Lavorava a Mediaset…

Lutto in Mediaset. Tra Milano e Cinisello Balsamo, nella notte ha perso la vita una giovane donna, Arianna Paola Alberga. La ragazza si trovava sul sedile passeggero di un’auto: alla guida c’era un 26enne che non ha riportato ferite gravi. La dinamica dello scontro, ancora da chiarire, è al vaglio degli inquirenti: i due si trovavano a bordo della vettura e il guidatore potrebbe aver forse perso il controllo in maniera autonoma, impattando contro il guardrail. L’auto, incastrata tra le lamiere, è stata fatale per la giovane: le ambulanze giunte sul posto, insieme ad un’auto medica, non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla giovane. Il 26enne è stato portato invece in codice giallo in ospedale, al San Raffaele, con un trauma al volto e una frattura al femore.

Arianna Paola Alberga è morta sul colpo: la ragazza avrebbe compiuto 27 anni il 30 novembre prossimo. La giovane lavorava nel bar interno agli studi Mediaset di Cologno Monzese e per questo motivo tanti volti noti del mondo della tv e del cinema, hanno voluto ricordarla con un dolce pensiero, come ha fatto anche Paolo Del Debbio a “4 di sera”.

Arianna Paola Alberga, la mamma annuncia l’autopsia

La giovane Arianna Paola Alberga, morta in un incidente stradale tra Milano e Cinisello Balsamo, sarebbe uscita con un amico la sera di domenica. Lo schianto, avvenuto secondo i primi accertamenti in autonomia, sarebbe avvenuto intorno alle 2 di notte in viale Fulvio Testi, nel territorio di Cinisello ma a pochi chilometri da Milano. La mamma di Arianna, su Facebook, ha fatto sapere che il corpo della figlia verrà sottoposto ad autopsia per far luce su quanto accaduto. Intanto sui social sono tanti gli amici che ricordano con affetto e dolore la giovane barista scomparsa prematuramente.