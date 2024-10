Un incidente a Roma ha causato la morte di una persona oltre a due feriti. La notizia è emersa in queste ore ma la vicenda risale al pomeriggio di lunedì 28 ottobre, quando, in un parcheggio in quel del Parco da Vinci a Fiumicino, si è verificato un duro scontro con conseguente vittima. Come riferisce Fanpage, l’incidente a Roma è avvenuto di preciso nell’area commerciale che dista pochi chilometri dalla capitale, e la persona che è deceduta è stata rinvenuta in condizioni disperate dai soccorritori, per poi perdere la vita poche ore dopo, una volta giunta in ospedale.

Sulla vicenda è stata aperta come al solito una indagine per cercare di ricostruire cosa sia accaduto, e sul luogo, oltre agli uomini del 118, si sono recati anche i vigili della polizia locale per i vari rilievi e comprendere la dinamica di quanto avvenuto. L’episodio si è verificato attorno alle ore 14:00, quando un uomo ha bordo di una Ford Kuga, che stava circolando nel parcheggio del centro commerciale, ha perso improvvisamente il controllo, finendo addosso a due vetture in sosta.

INCIDENTE ROMA FIUMICINO, COSA È SUCCESSO

E’ probabile che l’uomo alla guida sia stato colto da un malore improvviso, di conseguenza non è più riuscito a controllare il proprio mezzo, fatto sta che sono stati molti coloro che hanno assistito alla scena e che hanno quindi chiamato i soccorsi, chiedendo appunto aiuto notando che l’automobilista stesse tutt’altro che bene.

E ciò che temevano i testimoni si è purtroppo rivelato vero visto che, come detto sopra, l’automobilista sarebbe morto poco dopo, nonostante i vari tentativi dei camici bianchi di salvargli la vita. Nello scontro, che è stato del tutto autonomo, sono rimaste lievemente ferite anche due persone, che comunque non sono assolutamente in pericolo di vita. Come scritto poc’anzi sull’incidente avvenuto a Roma Fiumicino stanno indagando le autorità ma sembra sempre più certo che si sia trattato di un caso di malore come spesso e volentieri succede.

