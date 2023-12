Ariete e Toro, Oroscopo Paolo Fox 2024/ Previsioni nuovo anno a I Fatti Vostri: picchi di fortuna…

Ariete e Toro, oroscopo Paolo 2024: progetti, fortuna ma anche alti e bassi. Cosa cambia rispetto allo scorso anno

Come sarà il nuovo anno secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox? Il 2024 è ormai alle porte e, nel corso della puntata de I Fatti vostri del 27 dicembre, l’astrologo più famoso d’Italia ha anticipato le previsioni per il nuovo anno per tutti i segni zodiacali. Come sarà, dunque, secondo Paolo Fox, il nuovo anno per i nati sotto il segno dell’Ariete e del Toro? Per il primo segno dell’oroscopo, il nuovo anno dovrebbe regalare ai nati del segno dei veri e propri picchi di fortuna, soprattutto in alcuni mesi. Il nuovo anno, tuttavia, sarà anche l’occasione per lavorare ad un progetto e portare a casa un risultato importante.

Gemelli e Cancro, Oroscopo Paolo Fox 2024/ Previsioni nuovo anno a I Fatti Vostri: amore in primavera...

Anno di alti e bassi, invece, per il Toro che, soprattutto in estate, potrebbe ritrovarsi a dover affrontare dei problemi d’amore. Discorso diverso, invece, per la sfera lavorativa, ma cosa accadrà, nei dettagli, ad ariete e toro? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox 2024: come andrà l’amore per Ariete e Toro

Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox 2024, il nuovo anno riserverà diverse occasioni in amore ai nati sotto il segno dell’Ariete. Nonostante il desiderio di cambiamento e di lasciarsi andare anche alle passioni, l’Ariete vivrà un momento particolare nel corso del quale sentirà il bisogno di trovare la stabilità che pare ancora lontana.

Oroscopo domani 28 gennaio 2023: previsioni per tuti i segni/ Amore, lavoro e salute

Secondo le previsioni d2024 dell’astrologo più famoso d’Italia, invece, il Oroscopo Toro di oggi: caratteristiche, data e simbolo (ilsussidiario.net) non vivrà un anno relativamente tranquillo. La seconda parte dell’anno, non sarà pessima per i nati sotto il segno del Toro che, però, avrà bisogno di maggiore forza per affrontare la vita di coppia. Secondo quanto svelato da Fox a I Fatti Vostri, in particolare, luglio potrebbe essere un mese problematico per i sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 2024: il lavoro e la salute per Ariete e Toro

Come andranno, invece, gli affari? Ariete e Toro vivranno periodi importanti nella sfera lavorativa? Secondo le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox, i nati sotto il segno dell’Ariete che hanno un progetto importante da realizzare potranno finalmente farlo. Le stelle, in particolare, aiuteranno coloro che amano sfidare il destino. Picchi di fortuna per l’ariete ad aprile e giugno.

Oroscopo domani 26 gennaio 2023: da Ariete a Vergine/ Previsioni e stelle

Con Giove ne segno e Saturno favorevole, i nati sotto il segno del Toro avranno voglia di vivere qualcosa di nuovo, ma sarà importante farlo entro la primavera soprattutto se ci sono dei contenziosi aperti o delle questioni economiche da sistemare il prima possibile.











© RIPRODUZIONE RISERVATA