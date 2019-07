Arisa, capelli rasati a zero/ “Ho un disturbo. Amatemi per quello che sono dentro”

Non è la prima volta che Arisa sorprende i fan con look nuovi e talvolta sorprendenti. D’altronde la cantante ha fatto della sua immagine la sua più grande forza. I fan sono abituati a vederla di volta in volta in modo diverso sul palco eppure, nonostante ciò, rimangono tutte le volte sorpresi. È quanto accaduto anche pochi giorni fa, quando Arisa si è mostrata su Instagram con i capelli rasati a zero. In una storia su Instagram, la cantante ha raccontato: “Da quando avevo 22 anni mi raso a zero. Se non vi piace, amatemi per ciò che sono”. La cantante continua dichiarando, ironica, di avere coraggio “Ho paura, ma ho anche coraggio”. D’altronde non è la prima volta che Arisa si taglia i capelli in questo modo, eppure c’è qualcuno che si chiede il perché lo faccia con tanta frequenza.

Arisa, capelli rasati: colpa della tricotillomania

“Mi raso da quando avevo 22 anni“, ricorda allora Arisa sui social. “Se non ti piaccio, prova ad armami per quello che sono dentro. E prova a fare così con tutte le persone che incontri“, taglia corto. Chi conosce Rosalba Pippa, vero nome di Arisa, sa però che dietro questo continuo rasarsi i capelli c’è un motivo più che valido e importante. “Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco”, ha spiegato qualche tempo fa. L’artista, infatti, soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo denominato tricotillomania, che porta a strapparsi i capelli involontariamente e che è spesso causato da stress. Questo, dunque, il motivo del repentino cambio di look.

