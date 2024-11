Walter Ricci è il fidanzato di Arisa, la cantante italiana pronta a tornare dietro la sedia di The Voice Kids. Un amore nato in sordina, ma che prosegue tra alti e bassi come ha rivelato proprio la voce de “La Notte. Dopo anni di singletudine, il cuore di Arisa è tornato a battere per il bel Water Ricci, cantante e musicista jazz. Ad unirli sicuramente la passione per la musica; un mondo a cui Walter si è avvicinato giovanissimo grazie al papà, anche egli musicista. La coppia è uscita allo scoperto questa estate con un post romantico pubblicato da Arisa sui social. Il fidanzato di Arisa nello scatto l’abbraccia dolcemente e la foto è accompagnata da una tenerissima didascalia.

A distanza di due anni dalla conoscenza con il ballerino Vito Coppola di Ballando con le Stelle, Arisa ha ritrovato l’amore, ma recensente dalle pagine del settimanale Chi la cantante ha parlato di up & Down di coppia.

Con la solita sincerità che la contraddistingue, Arisa ha parlato del fidanzato Walter Ricci dalle pagine del settimanale Chi rivelando: “come va con Walter? Meglio non parlarne”. Cosa è successo tra i due? La cantaste ha poi aggiunto: “l’amore ha alti e bassi”. I momenti di difficoltà ci sono in tutte le coppie con la cantante che ha fatto un riflessione importante sull’amore, spiegando che spesso le persone stando insieme possono amplificare l’amore, purché l’amore sia una condivisione e non una fusione.

Un concetto a cui Arisa tiene molto, come a voler rimarcare la sua indipendenza e la contaminazione col partner come opportunità di crescita e arricchimento. “Mi piace l’idea di costruire e sto provando a farlo”, ha detto. Tralasciano il momento no, Arisa sta vivendo un momento di grande serenità visto dal punto di vista della carriera con la sua voce prestata al film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” con Canta Ancora.