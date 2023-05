ARISA È FIDANZATA?/ “Ho avuto tante esperienze, ora aspetto un amore diverso”

Arisa, in collegamento a Verissimo in vista della finale di Amici 2023, ha rivelato di non essere fidanzata. “Ho vissuto per un anno a Roma da sola, ho avuto modo di pensare molto a me stessa. Non mi sono mai tanto amata nelle mie relazioni passate. Adesso vorrei una cosa semplice e reciproca. Se troverò una persona, dovremo stare bene e costruire qualcosa insieme”, ha ammesso a Silvia Toffanin.

A tal proposito, la cantante ha voluto citare una sua collega e amica. “Mi è piaciuta tanto Emma quando ha detto ‘Meglio da soli che con chiunque’. Io ho un’età in cui ho raggiunto quella che è la consapevolezza più importante per la donna. A 40 anni ho avuto tante esperienze, ora non dico che sto bene così ma che aspetto qualcosa di diverso”, ha concluso. (agg. di Chiara Ferrara)

ARISA E’ FIDANZATA? “SI’, MA CON ME STESSA!”

Arisa è fidanzata? Questo pomeriggio nel salotto televisivo di “Verissimo” tornerà tra gli ospiti della padrona di casa, Silvia Toffanin, anche un volto noto ai telespettatori delle reti Mediaset, vale a dire la 40enne cantautrice lucana, già ospite in passato del talk show in onda nel weekend su Canale 5. E direttamente da “Amici”, assieme al giurato Michele Bravi (di cui parliamo quest’oggi in un pezzo a parte), l’insegnante del talent show si racconterà a cuore aperto, parlando non solo della sua esperienza nel format condotto da Maria De Filippi ma magari tornando anche sulle sue recenti dichiarazioni in merito alla propria vita sentimentale e al suo desiderio di maternità.

In attesa di ascoltare cosa racconterà Arisa a Silvia Toffanin nel corso dell’intervista di questo pomeriggio a “Verissimo”, possiamo fare un salto indietro di qualche giorno e tornare a quanto dichiarato dall’artista nata a Genova ma originaria della provincia di Potenza in merito alla presenza o meno di un fidanzato nella sua vita: contrariamente alle speculazioni che si susseguono da tempo sul suo conto e relative anche all’ultimo periodo, pare tuttavia che Rosalba Pippa (questo il suo vero nome) sia attualmente single. E, a suo dire, anche felice con se stessa: dopo diverse relazioni, da lei definite come tossiche nelle sue canzoni, pare che l’artista non abbia un compagno. “Sono fidanzata con me stessa” aveva confessato candidamente la diretta interessata al magazine ‘Chi’, silenziando almeno per un po’ il gossip circa la presenza di un nuovo uomo nella sua vita.

ARISA E IL DESIDERIO DI MATERNITA’, “MA NON VOGLIO PIU’ UN FIGLIO DA SOLA E…”

Insomma dopo l’importante storia con Andrea Di Carlo, durante la quale c’erano stati alti e bassi e si era parlato anche di matrimonio, e il presunto flirt col ballerino Vito Coppola, con cui aveva danzato assieme durante una delle ultime edizioni di “Ballando con le Stelle”, Arisa ha ammesso che per la prima volta dopo tanto tempo non ha un fidanzato, situazione che l’ha molto aiutata nell’affrontare un percorso di auto-conoscenza. Questo, tuttavia, non ha spento in lei il desiderio di diventare mamma: dopo un sibillino post apparso sui canali social in cui parlava di “mio figlio” e metteva in mostra un pancino sospetto mentre guardava la tv (mistero subito risolto), la cantautrice negli ultimi tempi sembra essere ritornata sui proprio passi. Proprio in una precedente ospitata a “Verissimo” aveva affermato di sentirsi pronta ad avere un figlio, anche da sola e senza la presenza di un compagno.

Negli ultimi tempi tuttavia Arisa è tornata su quel desiderio di maternità, precisando però di non volersi prendere cura di un bimbo da sola: “Mi è venuta voglia ma, sinceramente, ho pure cambiato idea”, aggiungendo anche di volerlo fare assieme a un partner. “Ho fatto anche visite da specialisti molto bravi e ho pensato che non era il caso, non mi va di concentrare la mia vita su quella di un altro e la vita di un altro sulla mia” precisando che forse non fanno per lei questi rapporti “simbiotici” che non hanno una forma di mediazione. L’artista non ha invece smentito la sua volontà di diventare mamma anche adottando un bambino fatta proprio negli studi del programma della Toffanin, ma pare che quest’eventuale passo non voglia farlo da single come è adesso. D’altronde il suo desiderio è stato confermato in passato da vari post: in uno di questi teneva in braccio un bimbo e su Instagram scriveva che “ho sentito forte il posto in cui vorrei stare”.











