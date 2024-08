Forse non tutti sanno che nella vita di Arisa c’è, ormai da qualche settimana, un nuovo fidanzato. Chi è? Si chiama Walter Ricci, musicista e cantate Jazz napoletano di 35 anni. A svelarlo è stata la stessa cantante, con un post sui social dove si è mostrata felice e innamorata. Per Arisa si tratta di un nuovo inizio, dopo un lungo periodo da single in seguito alla rottura con Vito Coppola, incontrato durante Ballando con le Stelle. Tornando al fidanzato, sappiamo che i suoi miti sono Frank Sinatra a Tony Bennett; la sua vita artistica cambia grazie all’incontro con Pippo Baudo nel 2009.

Proprio lo storico conduttore di tantissimi Festival di Sanremo lo volle nel programma Domenica In come vocalist. Un’esperienza che ha permesso a Walter Ricci di collaborare e lavorare con grandi star italiane ed internazionali come Mario Biondi e Michael Bublè. Una carriera internazionale quella del nuovo fidanzato di Arisa che ha lavorato anche con Fabrizio Bosso e l’ Orchestra Italiana del Cinema.

L’incontro con Walter Ricci ha riportato la felicità nella vita di Arisa, che non ci ha pensato due volte a condividere coi fan la sua felicità. “Trattieni la gioia dentro di te fanne una fortezza di gratitudine per i giorni di solitudine che verranno, senza”

“Ci penso e sorrido, con il cuore che batte un po’ più forte”, ha scritto Arisa ripercorrendo la sua storia d’amore nascente con Walter. “Non avrei mai pensato che questo viaggio mi avrebbe portata fino a qui”, ha detto l’ex ballerina di Ballando con le Stelle. “Sono una donna che ha conosciuto le ombre e la luce. La vita mi ha insegnato che la vera forza non è non cadere mai, ma avere il coraggio di ricominciare, di amarsi ogni giorno un po’ di più, nonostante le paure”.

