Arisa incinta?/ Lei ironizza: “La fantastica idea per sembrare gravida tutto il giorno”

Arisa scherza sui social con i fan

Arisa ha un contatto diretto con i fan tramite i social. La cantante è solita pubblicare foto e video non solo del suo lavoro, ma anche della sua quotidianità mostrando ai followers le sue sedute d’allenamento, ma anche le serate che trascorre a casa da sola o in compagnia degli amici. Sempre molto schietta, diretta e ironica, Arisa ama anche scherzare con i fan. Nelle scorse ore, così, ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram ironizzando sulla pancia gonfia, conseguenza della scelta di mangiare verdure. Con il nuovo look fatto da una lunga chioma scura, la cantante si è concessa una cena fuori.

Malgioglio fa il verso ad Arisa: "Cerco disperatamente marito"/ "Lo cerco ricco e belloccio, niente fedeltà!"

Tra le varie cose ordinate, sono spuntate delle verdure. Una scelta che, a quanto pare, ha causato qualche problema al suo organismo. «La fantastica idea di mangiare verdure e sembrare gravida tutto il giorno», ha scherzato l’artista.

Arisa e le parole sulla maternità

Arisa ha spesso parlato della maternità e del desiderio di avere un figlio da sola. In un’intervista rilasciata lo scorso maggio a Chi, la cantante aveva, tuttavia, spiegato di aver cambiato idea sulla possibilità di avere un figlio senza un compagno accanto, cosa a cui, invece, aveva pensato in passato.

Arisa chiede scusa a Simone Ventura: "Non è falsa, le voglio bene"/ La conduttrice "Ci eravamo già chiarite…"

“Non voglio prendermi cura di una persona da sola, voglio farlo con un compagno. Mi sono informata sul serio, ho fatto anche visite da specialisti molto bravi e poi ho pensato che non era il caso: non mi va di concentrare la mia vita sulla vita di un altro e la vita di un altro dalla mia. E vivere questo rapporto simbiotico che non ha mai una mediazione. Una mediazione diciamo titolata”,

LEGGI ANCHE:

Arisa: "Sono lusingata dalle avances di Rocco Siffredi"/ "Girare un porno con lui? Non lo farei mai"

© RIPRODUZIONE RISERVATA