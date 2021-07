Arisa “riconfermata ad Amici”/ “Ha rinunciato a una cifra altissima per un reality”

Amici 20 si è concluso lo scorso maggio ma i casting per la nuova edizione sono partiti subito dopo e sono ancora in atto. Nei prossimi mesi scopriremo chi è riuscito a conquistare il banco nella 21esima edizione del talent condotto da Maria De Filippi, intanto non mancano le prime indiscrezioni su chi prenderà il posto alla cattedra dei professori. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 7 luglio, svela infatti che c’è già la prima conferma nel cast dei professori e si tratta di Arisa. La cantante non solo è pronta e desiderosa di tornare nella scuola di Canale 5, ma per farlo ha anche rinunciato ad una proposta molto importante per un reality della Rai: Pechino Express. Ma non è tutto: per essere nuovamente al fianco di Maria De Filippi, Arisa avrebbe rifiutato una cifra altissima.

“Arisa ha rifiutato una cifra altissima per partecipare a Pechino Express – si legge nelle Chicche di Gossip del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che poi svela la cifra in questione – (si parla di 200 mila euro)”. Il tutto “per non tradire la fiducia di Maria De Filippi che ha riconfermato la cantante ad Amici anche per il prossimo serale”. Arisa, insomma, è la prima confermatissima della prossima edizione di Amici. Impossibile pensare che al suo fianco possa mancare Rudy Zerbi, visti i siparietti della scorsa edizione. Dubbio, invece, sulla presenza di Anna Pettinelli. Chi invece proprio non può mancare è Alessandra Celentano, volto storico e amatissimo di Amici. Ancora dubbi, invece, su Lorella Cuccarini.risa

