Arisa senza limiti, bacia Vito Coppola e apre al mondo hard/ “Non avrei problemi”

Arisa senza limiti a Ballando con le Stelle 2021. La cantante, nonché aspirante ballerina, bacia il suo Vito Coppola al termine dell’esibizione che li vede tra i protagonisti della puntata. Il bacio scocca nel finale della performance e non passa inosservato alle telecamere del programma, che pizzicano la coppia proprio nel momento clou. “Ma ancora?”, sbotta simpaticamente Arisa prima di ammettere e riconoscere pubblicamente il feeling speciale con Vito Coppola. “Ma come faccio a non baciarlo ragazzi, me lo spiegate?”.

Arisa e Vito Coppola, Ballando con le stelle/ Sfilza di 9 e 10, la Bortone la esalta

Arisa, dal bacio con Vito Coppola alla battuta sui film hard: “Se dovessi prendere quella strada…”

Arisa non si nasconde più e dice di non resistere al fascino del suo insegnante di ballo, Vito Coppola. “Ormai mi viene spontaneo baciarlo, come potrei non farlo?”, si domanda l’aspirante ballerina del programma di Milly Carlucci. Al termine della performance, la Bortone – tra le opinioniste – la incalza sulle presunte sirene dal mondo hard. “Io non ho mai detto certe cose”, precisa Arisa. “Ma non ho nessuna contrarietà. Se la mia professione dovesse prendere una strada erotica non avrei nessun problema”.

LEGGI ANCHE:

Arisa e Vito Coppola: lui è tornato single/ L'ex Valentina: "Non ho le corna ma..."Valentina, ex di Vito Coppola/ Frecciatine ad Arisa " Se son rose fioriranno, no?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA