Arisa torna dalla sua “amata Maria”/ Ad Amici 22 anche Emanuel Lo

Arisa torna ad Amici di Maria De Filippi come insegnate di canto al posto di Anna Pettinelli, dopo aver vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle. “Amici è un’esperienza incredibile, una grande occasione, in tutte le vesti e sotto tutti i punti di vista. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto fino ad ora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico. E poi Maria, la mia amata Maria: a lei devo tanto”, con queste parole Arisa aveva detto addio ad Amici dopo tre stagioni come coach. Il ritorno di Arisa ad Amici non è stato apprezzato da molti. Una telespettatrice che, scrivendo a Nuovo Tv nella rubrica di Alessandro Cecchi Paone, ha definito la cantante “prezzemolina della tv”: “C’è un mercato aperto in televisione, dove per i professionisti c’è piena libertà di movimento”, ha replicato Cecchi Paone.

Il nuovo corpo docenti di Amici

Ma il ritorno di Arisa non è la sola novità della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi. Al posto di Veronica Peparini, come insegnate di ballo, arriva Emanuel Lo (all’anagrafe Emanuel Lo Iacono) compagno della cantante Giorgia. È già apparso nel programma nel 2016 come giudice di hip hop. Il cast dei professori di Amici 22 è quindi così composto: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa come professori di canto; Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, come professori di ballo. Per la quinta volta consecutiva, il corpo docente è quindi composto da 6 professori. Come nella scorsa edizione, la fase iniziale del programma andrà in onda su Canale 5 a partire dal mese di settembre.

