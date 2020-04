Aristide Malnati “Antonella Elia la più erotica quando…”/ “Mai baciate tante donne”

Aristide Malnati ha lasciato una reclusione ed è finito in un’altra. Lui stesso racconta di aver chiuso la porta rossa alle sue spalle al Grande Fratello Vip 2020 solo per essere trasferito a Milano a casa di sua madre. Da qui sta pensando a quello che si è lasciato alle spalle e a questo vittoria che lo ha portato, contro ogni pronostico, nella finalissima del programma mercoledì scorso vincendo, a modo suo. Aristide oggi si racconta a liberoquotidiano.it parlando della sua reclusione in casa con la madre ma, soprattutto, di tutte le donne che ha avuto tra le braccia e le mani in queste ultime settimane al Grande Fratello Vip 2020. Mummy ha giocato, ha saputo intrattenere i suoi coinquilini con i suoi giochi ma anche con la cultura, ma non sono mancati i momenti di avvicinarsi alle donne della casa e, soprattutto, ad Antonella Elia.

ARISTIDE MALNATI RACCONTA DI ANTONELLA ELIA E DEL MOMENTO EROTICO CHE…

In particolare, Aristide Malnati ha raccontato di non aver mai avuto tante donne come al Grande Fratello Vip 2020 e di non averne mai baciate così tante. In particolare, racconta: “Non ne ho mai baciate tante tutte insieme: baci a stampo ovviamente” e poi va ancora più a fondo raccontando addirittura del momento più erotico per lui, un momento che vede come protagonista sempre Antonella Elia: “Il nostro momento erotico era lavare i piatti: lei era molto brava. A un certo punto ero conteso tra lei e la Marini». Riguardo a quello che ha trovato fuori dalla casa, invece, si è limitato a commentare: “Qui fuori c’ è una una situazione surreale”. E adesso?



© RIPRODUZIONE RISERVATA