Aristide Malnati/ Momenti “intimi” con Antonella Elia (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati è già in finale: l’ultimo step del Grande Fratello Vip 2020 lo attende e potrebbe essere proprio lui ad alzare la coppa del vincitore. Anche se lo stesso egittologo dubita di poter andare così tanto avanti nel gioco, soprattutto perchè dovrà vedersela con altri concorrenti molto più forti, più che apprezzati dal pubblico da casa. Questi ultimi giorni sono stati più che intensi per il Mummy: fra balli lenti e ricordi, si è lasciato andare a diversi momenti “intimi” con Antonella Elia. La showgirl è diventata la sua partner perfetta per diversi balli, come il tango. In confessionale però, Malnati ha rivelato di avere un profondo peso nel cuore: “Non vedere più questi ragazzi“, ha detto, “li vedo come parte della mia esistenza“. Aristide infatti teme il momento in cui dovrà dire addio alla casa e a tutti i suoi abitanti. “Sentiamoci subito al telefono, mi devasta, mi prende a male“, ha aggiunto con la voce rotta, “mi prende un magone. Noi abbiamo sviluppato un legame importante”. Anche se l’archeologo ha perso Antonio Zequila, con cui aveva legato di più all’interno del gioco, è sicuro di aver creato un profondo rapporto anche con gli altri coinquilini. Una volta uscito dal confessionale, Malnati ha raggiunto gli altri della Casa e ha confidato tutto a Paolo Ciavarro. Anche quest’ultimo si è dimostrato più che commosso al solo pensiero che presto finirà tutto. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip: l’idea di Paola Di Benedetto

Aristide Malnati sta riflettendo molto su quanto accaduto nel Grande Fratello Vip 2020. La sua presenza nella casa forse non avrà entusiasmato diversi telespettatori, ma ora che è rimasto ‘da solo’, qualcuno degli altri concorrenti ha deciso di svelargli il proprio punto di vista. Si tratta di Paola Di Benedetto, che nei giorni successivi all’eliminazione di Antonio Zequila, ha deciso di dire la sua all’archeologo. “Per me sei uno molto buono“, ha sottolineato, “però questo fatto permette agli altri di sfruttarti. Anche nei momenti più semplici, come ad esempio, quando si alzava e ti diceva ‘Aristide, vieni qua!'”. L’ex Madre Natura infatti non ha mai visto di buon occhio il legame creato fra Malnati e Zequila, soprattutto perchè ha sempre visto l’attore come un grande stratega e manipolatore. “Io l’ho assecondato per quieto vivere”, ha risposto invece Mummy, “ma anche per evitare discussioni. In questo modo, al mattino, quando ci si trovava, io riuscivo a farlo ragionare”. L’egittologo quindi crede di aver agito per il meglio, specialmente se consideriamo le ultime settimane e tutte le liti avvenute nella casa. “Lui è il peggior nemico di se stesso“, ha detto invece Patrick Pugliese, “ma c’è anche del buono in lui”.



