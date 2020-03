Aristide Malnati/ L’egittologo non ce la fa: invoca Hammourabi (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati non ha mai apprezzato gli scherzi e chi segue il Grande Fratello Vip 4 da tempo lo sa di sicuro. Qualcuno però all’interno della casa sembra non aver fatto i compiti: Asia Valente. La coniglietta di Playboy infatti ha deciso di fare uno scherzo proprio all’egittologo, riuscendo ad infastidirlo più del previsto. Soprattutto perchè Aristide in quel momento si trovava in una fase di dormiveglia e Asia ha scelto di svegliarlo in modo particolare, urlando e sedendosi a cavalcioni sopra di lui. “Hai visto quel salto che ha fatto Asia su di me, lo sai che mi ha spaventato? Non si fanno queste cose”, ha detto Malnati all’amico Antonio Zequila. L’attore tuttavia non ha assistito alla scena, anche se si trovava a pochi passi dai due concorrenti. “Per fortuna che non ho il suo stesso linguaggio… mi sono svegliato e ho detto ‘mamma mia’”, ha proseguito Aristide, strappando una risatina ad Antonella Elia, “non si fanno ste cose, anche perchè poi pretende che non le si facciano a lei”. La showgirl gli ha dato quindi un consiglio: vendicarsi già al mattino successivo. Su questa stessa scia, il Mummy ha deciso di andarci giù un po’ più pesante: “Adesso vedo a che ora vanno a letto le varie persone, poi faccio un rapido calcolo e quelle ore che mi tolgono di sonno, le tolgo io al mattino a tutti. Codice di Hammurabi”. Secondo il concorrente infatti la colpa sarebbe un po’ di tutti, visto che le notti sono diventate sempre più insonne a causa di chiacchiere fino a tarda notte e scherzi a tutte le ore. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip: l’egittologo non ce la fa più

Aristide Malnati non ce la fa più: l’aria al Grande Fratello Vip 4 sta diventando sempre più insopportabile, anche se sono cambiate le protagoniste delle liti. Al centro sempre Valeria Marini, che dopo aver creato un legame con Fernanda Lessa, è entrata in aperto scontro con la modella. Infastidito dalla situazione, Antonio Zequila ha confidato all’amico egittologo di essere certo che le due prime donne porteranno presto l’intero gruppo di concorrenti al manicomio. Nessuno dei due tra l’altro ha compreso il motivo dello scontro accaduto appena ieri. “Ha litigato con Fernanda”, ha detto il Mummy, riferendosi alla showgirl, “che quella poi è un’altra che…”. L’attore gli ha chiesto quindi quale fosse l’oggetto di tale attrito, ma Aristide non ha saputo dare risposta: “Ma non ho capito bene, perchè non si è capito bene per quale motivo si sono beccate”. I due si sono concessi poi qualche risata, grazie all’imitazione dell’artista di Valeria e Fernanda. “Qua ti portano al manicomio”, ha aggiunto Zequila, “come faccio io poi? Devo stare qua da solo”. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Antonio Zequila.

