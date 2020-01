Aristide Malnati/ “Mi sono beccato una nomination per un motivo” (Grande Fratello Vip)

Brutte giornate per Aristide Malnati: il Mummy del Grande Fratello Vip 4 ha perso il suo sorriso in questi ultimi giorni di reality. Soprattutto alla luce della nomination palese ricevuta da Adriana Volpe nella scorsa diretta. Confidando il suo umore a Carlotta Maggiorana, il papirologo ha confessato di essersi sentito ferito. “Mi sono beccato una nomination per un motivo assurdo”, ha sottolineato, “perchè io non faccio parte del mondo dello spettacolo”. Per questo la conduttrice non rimarrebbe colpita da una sua eventuale eliminazione. “Sono sempre educato, mite…”, ha aggiunto analizzando la frase della Volpe, “sono qui per fare il mio percorso e poi lo faccio educatamente. Anche perchè questo è il mio carattere, sono collaborativo con tutti”. Solo una consolazione per Aristide: aver conosciuto Carlotta, che spera di poter incontrare anche al di fuori del programma. “Quello che ha scritto mi fa male e sono qui per giocare come tutti gli altri. Magari non ho quella teatralità che possono avere altre persone”, ha detto poi ritornando sulla questione nomination. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Carlotta Maggiorana. Parlottando con Carlotta, il Mummy ha avuto modo anche di confortarla per via della sua possibile eliminazione. “Mica vorrai andare a casa, come faccio io senza di te?”, ha detto, “dobbiamo fare ancora un po’ di percorso insieme, poi magari vado a casa prima io”.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip 4: la lite con Adriana Volpe

Aristide Malnati ha scelto per ora di non chiarire con Adriana Volpe, anche se quanto accaduto al Grande Fratello Vip 4 lo ha punto sul vivo. Il papirologo infatti è ancora scottato dalla nomination della conduttrice, ma questo non gli impedisce di vivere il loro rapporto con serenità. Sempre più triste per via di quanto accaduto, Malnati ha confidato infatti alla conduttrice di avere delle difficoltà nella casa. Soprattutto per quanto riguarda la presenza della musica ad alto volume. “Se la musica ti infastidisce cerca di viverla in un altro modo, ribalta la situazione, non pensare alle critiche e liberati”, ha detto la Volpe, invitandolo a vivere il momento con tutte le sue forze e a sfruttare la lucidità tipica della loro generazione. “Sicuramente qua ti puoi scaricare molto, bisogna usare una certa consapevolezza e vivere tutto in positivo”, ha risposto il papirologo. Per sua fortuna, Aristide può contare anche sull’amico Antonio Zequila per un sorriso in più. Er Mutanda ha fatto di tutto per confortarlo, anche se a modo suo. E come, se non con un finto duello a colpi di… banana? “Tieni Aristide, difenditi”, dice Mister Underware prima di sfidare l’amico ad un duello all’ultimo sangue. “Chi di banana ferisce, di banana perisce”, sentenzia dopo aver vinto la sfida. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Antonio Zequila.

