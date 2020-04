Grande Fratello Vip 2020, finale/ Diretta e vincitore: Andrea Denver primo eliminato?

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020: LA FINALE

Gran finale per il Grande Fratello Vip 2020. Mercoledì 8 aprile, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce la finalissima della quarta edizione vip del reality show. Quella che si conclude questa sera è stata un’edizione particolare e non solo per la durata. L’edizione che si concluderà questa sera è stata la più lunga di sempre con 20 puntate in onda dall’8 gennaio all’8 aprile e quella con più concorrenti (29 in tutto). Mai come quest’anno, inoltre, i concorrenti hanno avuto contatti con la realtà ricevendo settimanalmente aggiornamenti sull’emergenza coronavirus che ha sconvolto anche la programmazione del reality. Per l’emergenza sanitaria, infatti, gli inquilini della Casa non hanno più ricevuto sorprese e Alfonso Signorini ha condotto il reality da uno studio vuoto di Milano e non più da Roma. Dopo tante difficoltà, dunque, questa sera, sarà eletto il vincitore.

CONFRONTI E SORPRESE PER LA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Sarà una finale diversa e particolare quella del Grande Fratello Vip 2020 nel corso della quale, i sette concorrenti ancora in gara, lasceranno la casa tornando alla realtà. Ad accoglierli, tuttavia, non ci sarà la folla di persone delle edizioni precedenti. Tuttavia, gli ultimi sopravvissuti del reality show condotto da Alfonso Signorini, non vedono l’ora di concludere la loro avventura. Anche questa sera non mancheranno confronti e sorprese. Pur non potendo ricevere in casa la visita delle persone amate, i finalisti del Grande Fratello rivivranno il loro percorso nella casa attraverso dei filmati. Non mancheranno, poi, i confronti tra i vari finalisti che, questa settimana, hanno messo da parte i rancori godendosi i giorni nella casa tra scherzi e giochi vari.

PATRICK, ANTONELLA E ANDREA DENVER: CHI SARA’ ELIMINATO?

La finale del Grande Fratello Vip 2020 si aprirà con il verdetto del televoto tra Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver. In finale ci sono già Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto a cui si uniranno altri due concorrenti. Secondo i sondaggi, a vincere un posto in finale dovrebbero essere Patrick e Antonella mentre Denver sembra avere poche possibilità di conquistare la finalissima. Sarà davvero così? Tra i sei finalisti, poi, ci saranno vari scontri che porteranno all’elezione del vincitore. Per il momento, in pole per la vittoria ci sono Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese: saranno loro, dunque, a spegnere le luci della casa?

PUBBLICO PRESENTE ALLA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Il pubblico sarà presente alla finale del Grande Fratello Vip 2020, ma in un modo decisamente diverso. Alfonso Signorini, infatti, ha esortato i telespettatori ad inviare dei video che saranno proiettati durante la diretta in modo da formare un pubblico numeroso, ma virtuale e far sentire ugualmente il calore delle persone ai finalisti. Come sempre, inoltre, la finale sarà trasmessa sia in diretta su canale 5 che in diretta streaming su Mediaset Play. Per seguire il reality in streaming è sufficiente collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



