Aristide Malnati/ “Patrick, lo nomineremo”, guerra giurata! (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati non manca mai di fare le dovute riflessioni sul Grande Fratello Vip 4 con il concorrente con cui ha legato di più. Ovvero Antonio Zequila. Durante i momenti di pausa in cui non è vittima o protagonista di certi scherzi, l’attore infatti si ritrova sempre a fare il punto della situazione con l’egittologo. “Ieri sera si sono messi a fare i massaggi a Sara [Soldati, ndr] e Denver per provocarmi, non hanno capito niente però di me”, ha detto Zequila. Dopo aver ricevuto conferma che allo scherzo è seguito anche un’accusa all’amico, Aristide ha sottolineato la sua missione per la diretta di questa sera: “C’è la regia di Patrick dietro, ma lo nomineremo”. Non è un mistero che il concorrente non veda di buon occhio l’ex gieffino e da diverse settimane ormai non fa che dargli il suo voto. “Sono stato criticato quando ho detto che Patrick eccede, aveva anche messo un bicchiere in bagno e me lo sono preso in testa“, ha aggiunto, “certo la mia è stata sfortuna”. Antonio a quel punto si è offerto di restituire il favore a Pugliese: un bel bagno d’acqua e uno dei suoi soliti ‘mai più’, per fargli capire che certi limiti non devono essere superati.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip: dietro le quinte, ma…

Aristide Malnati continua a rimanere nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip 4, anche se in queste ultime ore ha cercato di fare un passo in avanti verso i riflettori. Amante del quieto vivere, l’archeologo infatti ha ideato un piano per prevenire qualsiasi tipo di scontro fra gli altri concorrenti. In memoria della famosa lite fra Patrick Pugliese e Antonella Elia per i piatti da lavare, Aristide ha proposto ad Andrea Denver di realizzare un piano ben preciso. “Poi facciamo una lista per il lavaggio piatti“, ha detto, “ognuno ha il suo turno… così non ci sono più discussioni“. Malnati però non ha deciso di parlare subito con il modello. Prima si è confidato come sempre con l’amico Antonio Zequila e dopo aver stabilito che il progetto poteva essere vincente, ha scelto di condividerlo anche con Andrea. Salvo poi ritornare sui propri passi: “O ciascuno si lava il proprio piatto, che può essere la cosa migliore… […] e a turno laviamo le pentole”. Per poi lanciare una frecciata verso il concorrente più adulto della Casa: “Fabio compreso. Eh no… Barbara lo faceva”, ha detto parlando di Testi e della Alberti. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Andrea Denver.

