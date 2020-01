Aristide Malnati/ Una sola donna nei suoi pensieri… (Grande Fratello Vip)

Aristide Malnati non ha ancora individuato dei concorrenti antipatici. “Anche se provassi dei fastidi, non si tradurrebbero in antipatie”, ha svelato nelle ultime ore al Grande Fratello Vip 4. Parlando con Antonella Elia, il Mummy ha svelato infatti di provare distacco nei confronti di certe dinamiche perchè non si sente coinvolto dagli altri. “Se ti sta antipatico qualcuno gli dai importanza”, ha aggiunto, “l’antipatia nasce da tuoi disagi interni, irrisolti. Si traduce in pure ansie che non gestisci. Non sono uno psicologo… qua le dinamiche sono piuttosto elementari, è tutto deformato”. Alla curiosa Elia, ha spiegato poi che in Casa l’intero gruppo si trova sotto pressione anche per via di alcuni problemi pratici che nella vita reale forse non emergono. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Antonella Elia. In fase di nomination, il Mummy invece ha preferito andare controcorrente e fare il nome di Michele Cucuzza, per un motivo particolare: “L’ho visto troppo stratega, considerando che siamo all’inizio”. Ai suoi occhi, quel giornalista sempre sorridente ed entusiasta starebbe quindi mettendo in atto un piano per conquistare la vittoria finale. Sarà davvero così?

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip 4: una sola donna nei suoi pensieri

C’è solo una donna nei pensieri di Aristide Malnati: la mamma. Nelle ore successive alla scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4, il papirologo infatti ha coinvolto Antonio Zequila e ha deciso di salutare la donna che lo ha messo al mondo. “Ciao buongiorno, ciao mamma Carmela”, ha detto il Mummy parlando della madre di Zequila, “buongiorno signora Emilia, mamma di Aristide. Noi siamo qua”. In un pensiero a due, alternando le loro voci, Aristide e Antonio hanno definito la diretta “meravigliosa”, per poi mandare un bacio alle mamme. Zequila però è sicuro che Aristide stia già facendo furore fra le donne: “con la camicia che avevo ieri poi…”, ha risposto l’archeologo. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati e Antonio Zequila. Questi primi giorni di reality stanno vedendo sempre più vincente l’ex isolano, che come previsto fa incetta di consensi fuori e dentro la casa. Difficile credere che qualcuno sceglierà di mandarlo in nomination, a meno che non metta in atto una strategia. E il fatto che Antonio si stia avvicinando sempre di più a lui la dice lunga: sarà proprio Mister Underware a voltargli le spalle, un giorno?

