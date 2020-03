Aristide Malnati/ Video, spiazzato da Sossio in finale! (Grande Fratello Vip 4)

Aristide Malnati non ha ben digerito quanto accaduto nell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 4, anche se di sicuro non ha perso le staffe. L’egittologo infatti è rimasto perplesso nel vedere che Sossio Aruta è stato nominato primo finalista, anche perchè gli avrebbe dato volentieri il proprio voto. “Chi potrei nominare? Avrei nominato Sossio”, ha detto a Paola Di Benedetto, “ma adesso è innominabile visto che è immune”. Non c’è alcuna motivazione dietro la sua scelta: Aristide era certo di poter votare Sossio solo per motivi banali, ma utili a ‘togliersi di dosso’ la pesantezza delle nomination. E ora invece si trova a dover fare i conti con la possibilità di creare una frattura in uno dei rapporti creati nel reality. “La differenza si vede però”, ha detto a quel punto Paola, per tranquillizzarlo, “si riconosce chi vota solo per il gioco e per strategia”. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati. Questo non vuol dire comunque che Malnati abbia ormai digerito i giochi e gli scherzi che continuano ad essere fatti dagli altri inquilini. Anzi, di fronte alle provocazioni di Antonella Elia ai danni dell’amico Antonio Zequila, ha manifestato ancora una volta il suo pensiero: “Purtroppo sono molto chiassosi e hanno disturbato un po’ tutti con i loro giochi”.

Aristide Malnati, Grande Fratello Vip 4: le rivelazioni dell’egittologo

Non solo caffè letterari con Aristide Malnati al Grande Fratello Vip 4, ma anche qualche notizia in più sul suo passato. Niente di privato o di amoroso, ma qualche rivelazione sull’inizio della sua carriera come egittologo. “Una volta diplomatomi mi sono iscritto a Lettere Classiche”, ha rivelato agli amici, “e ancora prima di laurearmi, un professore con cui avevo sostenuto due esami, ero il suo unico allievo […] mi propose, siccome apriva uno scavo, una specie di partenariato fra la Statale di Milano e l’Istituto di Archeologia Orientale del Cairo, mi propose di seguirlo. Quindi questo scavo partì nell’88 e io vi presi parte fino al ’97”. Uno scavo tra l’altro creato per riparare agli ‘errori’ fatti nel 1800 sullo stesso sito e che ha permesso ad Aristide di lavorare con esperti francesi. “Era un sito che ha avuto il suo periodo di maggiore splendore durante il regno tolemaico e l’Impero Romano, ovvero quando in Egitto si parlava greco”, ha aggiunto, parlando poi di Alessandro Magno e Cleopatra. Clicca qui per guardare il video di Aristide Malnati. In religioso silenzio, il gruppetto di concorrenti ha ascoltato il suo discorso, anche se qualcuno ha fatto fatica a tenere gli occhi aperti. L’unica a fargli delle domande però è stata Antonella Elia, che ha chiesto all’archeologo di spiegarle un concetto.



