Grande Fratello Vip 2020 chiude/ Paola Di Benedetto: “Non hanno anticipato molto”

Il Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di chiudere anticipatamente. L’emergenza sanitaria da Coronavirus e il numero sempre crescente di contagi e decessi ha spinto la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini ad anticiparne la fine. Dopo la notizia della chiusura posticipata al 27 aprile 2020, la diffusione del virus Covid 19 e l’emergenza sanitaria mondiale ha spinto la produzione a riprogrammarne la chiusura annunciata per mercoledì 8 aprile 2020. La notizia è arrivata anche nella cada del GF VIP 4 accolta con grande commozione dai concorrenti che sono scoppiati in lacrime. Una gioia mista al dolore, visto che i concorrenti hanno appreso della diffusione del virus all’interno della casa inconsapevoli di cosa realmente stia succedendo fuori. La notizia ha sorpreso però alcuni concorrenti visto che alcuni si aspettavano potesse finire prima. Tra questi c’è la ex Madre Natura Paola Di Benedetto che ha commentato: “mancano ancora più di due settimane. Non hanno anticipato di molto”.

Grande Fratello Vip 2020 chiude prima: chi arriverà in finale?

La finale del Grande Fratello Vip 2020 è sempre più vicina. Mancano solo due settimane alla fine di una delle edizioni più difficili di sempre del reality show che tra ascolti non proprio entusiasmanti e lo scoppiare dell’emergenza sanitaria Coronavirus non è andato proprio come previsto dai vertici Mediaset. Non solo, negli ultimi giorni Adriana Volpe, tra i concorrenti più amati di questa edizione, si è trovata costretta a lasciare la casa per motivi personali. Una notizia che ha sconvolto tutti i coinquilini della casa, ma che qualche giorno dopo è stata compresa visto che è stata diffusa la notizia della morte di Edoardo Parli, suocero della Volpe, per Coronavirus. L’emergenza sanitaria ha così spinto la produzione ad anticipare la chiusura del gioco visti anche gli animi provati dei sui protagonisti. “La situazione in cui siamo in Italia è incredibile e unica, mai accaduta prima. La gente a casa vive in mille modi diversi, c’è preoccupazione, ma anche tanta voglia di vivere. Le persone vogliono sorridere e condividere le loro emozioni. Vi daremo conto d ora in avanti di tutto, dandovi primala possibilità di parlare con i vostri cari e poi vi informeremo ogni giorno su quello che sta accandeno nel nostro paese” si legge nel comunicato del Grande Fratello che sul finale cerca di incoraggiare i concorrenti “Il pubblico vi ama e segue la vostra storia.grazie a voi a modo di rilassarsi e sorridere. di passare dei momenti spensierati. Vi comunichiamo alla fine che il Grande Fratello ha deciso di chiudere all’inizio di aprile, tornando alla sua configurazione iniziale”.



