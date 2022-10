Armando De Razza, ex marito Fioretta Mari e la figlia Ida Elena/ “Tra noi è finita perché…”

Armando De Razza, il matrimonio con Fioretta Mari

Armando De Razza, cantante e attore, è l’ex marito di Fioretta Mari, celebre docente di di dizione e recitazione ad “Amici di Maria De Filippi”. Classe 1955, De Razza ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1989 nel programma “International D.O.C. Club” di Renzo Arbore. Ha partecipato al quarantesimo Festival di Sanremo, nella categoria “nuove proposte”, con “La lambada strofinera”, scritta sempre con Arbore. Successivamente ha abbandonato la carriera musicale, per dedicarsi alla recitazione.

Fioretta Mari, violenza a 9 anni/ “Era malato di sifilide. Tre giorni senza parlare"

Il suo primo ruolo importante sarà nel film “Il grande cocomero” del 1993, diretto da Francesca Archibugi. De Razza ha recitato in diverse fiction tv come “Gli orologi del diavolo”, mentre al cinema tra i numerosi film ci sono anche “Maschi contro femmine” e il sequel “Femmine contro maschi” di Fausto Brizzi. “Tra noi è finita perché non andavamo d’accordo nelle cose quotidiane. Ho perso due gemelli, hanno sbagliato a darmi una medicina… quando si passano queste cose non ci si può lasciare. Mia mamma ha sofferto molto per noi due, all’inizio fu brutto. L’ho buttato fuori di casa, non ero d’accordo su alcune cose”, ha spiegato Fioretta Mari a Caterina Balivo nel salotto di Vieni da me.

AUDREY FLEUROT E MEHDI NEBBOU, CHI SONO/ "Il boom di Morgane - Detective geniale"

Fioretta Mari e Armando De Razza: la figlia Ida Elena

Dal matrimonio tra Armando De Razza e Fioretta Mari è nata la figlia Ida Elena De Razza: “Il mio matrimonio non è stato felice ma lo rifarei anche domani, pur di avere una figlia straordinaria come Ida Elena. Grazie a Dio, i rapporti con il mio ex sono diventati pacifici”, ha raccontato Fioretta Mari a Tv Circle. Ida Elena De Razza, cantante celtica, inizia a studiare recitazione a 12 anni e, nello stesso periodo, si appassiona alla musica e alla cultura Irlandese e Celtica. Dopo anni di spettacoli a teatro insieme alla madre arriva, nel 2004, la sua prima esibizione canora in televisione nella trasmissione televisiva “I raccomandati” su Ra 1. Da quel momento si dedica esclusivamente alla musica. Ida Elena ha sposato Gino, con rito celtico: “Siamo grandi appassionati della cultura celtica, è una delle cose che ci legano. Anche i nostri anelli sono anelli d’ispirazione celtica, all’esterno vi è scritto “Anam Cara” che in gaelico significa anima gemella (soul sister)”, ha spiegato a Eva 3000.

LEGGI ANCHE:

Susanna Messaggio, chi è/ "Sono trasparente e proprio per questo non sono in tv"

© RIPRODUZIONE RISERVATA