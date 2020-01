Armando Incarnato, frecciatina a Veronica Ursida/ “Il cuore è di…” (Uomini e donne)

E alla fine sembra proprio che Uomini e donne potrebbe regalare nuove soddisfazioni ai fan proprio grazie ai protagonisti del trono over a cominciare da Armando Incarnato. Il bel napoletano era stato mandato via in seguito ad una serie di segnalazioni che lo volevano fidanzato fuori dal programma ma nell’ultima registrazione è tornato alla carica portando la sua ex in studio spiegando la natura del loro rapporto e smentendo le segnalazioni. Le sue parole hanno convinto, forse in parte, Veronica Ursida che ha pensato bene di perdonarlo e riprendere la loro conoscenza da dove era rimasta. La sua decisione ha creato un po’ di scalpore tant’è che Gianni Sperti è subito andato all’attacco di lei chiedendo addirittura di vedere i cellulari per vedere se ci fosse o meno un accordo tra loro solo per rimanere nel programma ma senza ottenere molto.

ARMANDO INCARNATO, FRECCIATINA A VERONICA URSIDA SUI SOCIAL?

Alla fine sembra proprio che Uomini e donne possa regalare al cavaliere una nuova vita proprio al cospetto di Veronica Ursida anche se il loro rapporto è un po’ complicato. Le cose cambieranno in futuro? Forse questo lo dirà la prossima registrazione ma, fino ad allora, ecco che Armando Incarnato è tornato sui social e, nelle storie, ha lanciato quella che sembra essere la sua frecciatina a Veronica al grido di: “Il cuore è di chi se lo sa tenere”. Forse i due hanno già avuto modo di sentirsi all’esterno e le cose non sono andate come previsto? Intanto la dama tace e sembra “praticare l’allegria”, il resto lo scopriremo solo al ritorno del programma in tv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA