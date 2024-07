Roberta Di Padua aspetta un figlio dal compagno Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne?

È un’estate d’amore per Roberta Di Padua. La dama di Uomini e Donne, tra le più amate e discusse degli ultimi anni, sta vivendo mesi di gioia al fianco del nuovo compagno Alessandro Vicinanza, conosciuto proprio grazie al programma di Maria De Filippi. Dopo un percorso complicato, fatto di alti e bassi, liti e ritorni, Roberta e Alessandro hanno deciso di lasciare il programma insieme e viversi fuori la loro storia d’amore.

Le cose, d’altronde, sembrano andare per il meglio. Dopo voci di crisi, diffusesi alcune settimane fa, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua stanno trascorrendo insieme una vacanza fatta di amore e relax, forse con un dolce segreto che presto verrà a galla. C’è infatti un sospetto che in queste ore si sta facendo largo sul web, ed è che la dama di Uomini e Donne sia incinta.

Roberta Di Padua pubblica una foto e scatena il gossip sulla gravidanza

A sollevare l’ipotesi è stata una foto pubblicata recentemente proprio da Roberta sul suo profilo Instagram. Nello scatto, la dama è al mare e si mostra in costume, seduta, con tra le braccia la sua cagnolina. È però la frase che ha scritto a corredo della foto ad aver sollevato i sospetti dei fan su una possibile gravidanza: “Ci siamo tutti ma proprio tutti”. Una frase sibillina con la quale, secondo alcuni, Roberta Di Padua avrebbe voluto lanciare un indizio sul fatto di essere in dolce attesa. D’altronde la cagnolina è poggiata proprio sulla pancia, secondo alcuni per nascondere l’iniziale rigonfiamento dovuto alla gravidanza. Certo, si tratta soltanto di un’ipotesi per ora, ma che renderebbe, qualora confermata, tutti i fan della coppia. D’altronde, Alessandro Vicinanza non ha mai fatto mistero di desiderare un figlio, che magari potrebbe arrivare proprio con Roberta, che è già mamma di un bambino.