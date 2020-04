Armando Incarnato in quarantena con l’ex Jeannette?/ “Imbrogli Uomini e Donne”, lui..

Pubblicità

In attesa del ritorno del format classico di Uomini e Donne, non mancano i gossip sui suoi protagonisti. È Armando Incarnato il protagonista delle ultime ore. Il cavaliere del trono Over è finito nel mirino del web a causa di alcuni indizi che lo vorrebbero in quarantena con l’ex Jeannette. Chi ha seguito il programma sa infatti che alcune settimane fa Armando si è ritrovato a smentire in diretta in studio le voci di una sua relazione segreta con l’ex Jeannette ha infatti deciso di presenziare in puntata per smentire in prima persona le voci. Tra dubbi e conferme la cosa è stata poi superata e il cavaliere è tornato alle sue consuete conoscenze in studio. Oggi però i dubbi risorgono di fronte ad alcuni indizi notati e sottolineati dal Vicolo delle News in alcune stories di Instagram che proverebbero la convivenza dei due in questo periodo.

Pubblicità

Armando Incarnato e Jeannette stanno insieme? La risposta del cavaliere di Uomini e Donne

Nelle stories di Armando Incarnato e Jeannette sono infatti apparsi attrezzi per far ginnastica, un ombrellone e un tavolino da aperitivo uguali, prove, dunque, del loro essere insieme. Tutto però è stato cancellato poco dopo. Come mai? Un atteggiamento che ha fatto insospettire tanti che sul web hanno accusato il cavaliere del trono Over di imbrogliare Uomini e Donne. Lui sui social ha però replicato così alle indiscrezioni delle ultime ore: “Mi raccomando riportate sul gossip visti i cinquanta articoli della giornata… Armando in quarantena dorme da solo?” Dunque, Incarnato ha voluto in qualche modo smentire il gossip seppur i dubbi sul web continuino a fioccare nei suoi confronti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA