Tutto su Mario Cusitore, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Dopo aver lasciato il programma in seguito alla segnalazione su Alessio Pecorelli che, a sua volta, ha lasciato il trono, Mario Cusitore torna ufficialmente in trasmissione. Il 45enne napoletano ha conosciuto la grande popolarità nel corso della scorsa stagione come corteggiatore di Ida Platano che, però, non è riuscito a conquistare. Dopo alcune segnalazioni su Mario, nonostante l’interesse, Ida ha lasciato il programma senza scegliere. Mario, nel corso dell’estate, ha provato a riconquistarla ma senza riuscirci.

Ancora single, il napoletano ha così deciso di accettare l’offerta della redazione di Uomini e Donne diventando un cavaliere del trono over. Durante i primi mesi della trasmissione, Mario è uscito soprattutto con Morena e Margherita. Con entrambe ha avuto degli incontri intimi, ma le conoscenze non sono poi andare avanti. Deciso a trovare l’amore, Mario ha così deciso di rimettersi in gioco.

Mario Cusitore e il ritorno a Uomini e Donne per Prasanna Conti

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 12 dicembre 2024, Mario Cusitore torna nuovamente in studio per dedicarsi alla conoscenza di una dama ovvero Prasanna Conti che, nelle scorse settimane, usciva con Alessio Conti per poi chiudere la frequentazione non provando un forte interesse.

Un ritorno inaspettato quello di Mario che sembrava aver chiuso definitivamente con il programma. Accanto a Prasanna, però, si accomoda anche Valentina, una delle nuove dame del parterre. “Quante finestre in studio per quelli che rientrano dal portone”, commenta Gianni Sperti che non appare molto sorpreso del ritorno del cavaliere napoletano.

