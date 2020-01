Armando Incarnato/ Torna a Uomini e Donne con Jeannette: “È solo un’ex fidanzata”

Dopo la segnalazione della scorsa settimana, che lo ha poi visto lasciare lo studio di Uomini e Donne, Armando Incarnato oggi torna per spiegare le sue ragioni e non sa solo. Il cavaliere del trono Over fa il suo ingresso assieme all’ex fidanzata Jeannette, con la quale è stato accusato da Gianni Sperti in primis di avere una relazione fuori dal programma. Armando porta la donna come testimone di quanto in realtà accade fuori nella sua vita e, dunque, per smentire che tra loro c’è attualmente una relazione. I due sono sì stati insieme ma anni fa e le foto che lei postava in cui si riconosceva la casa di Armando, e di cui si è discusso a Uomini e Donne, pare dunque fossero del 2014. Ora Jeannette lavora per Armando nel suo negozio di parrucchiere ma tra loro ci sarebbe soltanto un rapporto da colleghi.

Armando Incarnato torna a Uomini e Donne dopo la segnalazione

Nello studio di Uomini e Donne non mancheranno però discussioni e ancora sospetti per Armando Incarnato. Tuttavia, alla fine della discussione, il cavaliere a quanto pare tornerà ad essere parte del parterre a tutti gli effetti. In una recente intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, Armando ha sottolineato quanto questa edizione sia stata per lui complicata: “Questa edizione di Uomini e Donne è stata molto turbolenta per me, anche per colpa mia, che dovrei forse gestire un po’ meglio certe situazioni per evitare di trovarmi in mezzo al fuoco. – così ha aggiunto – lo però nella vita non mi pento. Mai. Credo fermamente che si impari dagli errori che si fanno. Non mi pento delle seconde possibilità che ho dato perché mi hanno fatto capire realmente quale persona avessi davanti.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA