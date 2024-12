Don Matteo 14, scatta il bacio tra Diego e Vittoria? Lo spoiler di Nino Frassica (Mago Artax)

In una scorsa puntata di Don Matteo 14, Nino Frassica si è improvvisato un astrologo e con lo pseudonimo di Mago Artax ha fornito il suo oroscopo per gli abitanti di Spoleto in un immaginario magazine locale. Tv Sorrisi e Canzoni ha deciso di dargli spazio in un vero magazine. Tuttavia Nino Frassica alias Mago Artax nell’oroscopo sui vari personaggi di Don Matteo 14 ha lanciato dei piccoli e interessanti spoiler su quello che accadrà nella puntata di questa sera o nella prossima. Per esempio ‘prevede’ un bacio tra Diego e Vittoria e del resto il Capitano Martini è ancora innamorato dell’ex fidanzato e si è fatto trasferire a Spoleto proprio per riconquistarla.

Don Matteo 14, Giulia e Diego si mettono insieme? Anticipazioni ultima puntata/ Lei fa un gesto spiazzante

Mentre Diego cerca di riconquistare Vittoria, di lui si è innamorata Giulia Mezzanotte, sorella di Don Massimo, per la quale prevede: “Il bacio è un apostrofo rosa tra le parole Diego e Vittoria… Ah no? Non era così?” Ed infetti le anticipazioni della puntata di Don Matteo 14 svelano che Vittoria ed Egidio entreranno in crisi e che Diego sfrutterà al meglio la possibilità di riconquistare la donna di cui è innamorato. Ed inoltre proprio su Vittoria svela: “Sei un po’ indeciso… Il tuo cuore urla “EEE” o “DDD”? Non lo so, compra una vocale o una consonante ma trova la tua strada. Chissà… Magari è un biglietto di sola andata per Ny-Ålesund.” Ed ‘E’ e ‘D’ sono le iniziale proprio di Egidio e Diego gli uomini che si contendono Vittoria.

Qual è il segreto su Patrizia Cecchini in Don Matteo 14? C'entra con la sua morte/ Svelata tutta la verità

Don Matteo 14, Nino Frassica lancia ‘spoiler’ nell’oroscopo del Mago Artax

E poi ancora Nino Frassica, sempre nelle vesti di Mago Artax ha svelato anche altre anticipazioni Don Matteo 14, per esempio cosa accadrà al Maresciallo Cecchini: “Un tuo grande amico, nonché parente acquisito torna dal passato… Non remoto però, prossimo. Vi unirà un sentimento bello e importante: l’angoscia. “È meglio il silenzio che l’equivoco” non è sicuramente il tuo motto.” Il ‘parente acquisito’ altri non è che il Colonello Giulio Tommasi, padre della nipotina Martina e che sarà al centro delle trame nelle prossime puntate perché ci sarà un mistero che aleggia sulla morte Patrizia Cecchini.