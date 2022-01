Armando Incarnato tra Gloria e Stefania/ Due di picche a Uomini e Donne: è scontro!

È Armando Incarnato ad aprire la nuova puntata di Uomini e Donne. Al centro dello studio ritroviamo la nuova corteggiatrice, Stefania, arrivata per lui la scorsa puntata, ma anche Gloria. Della prima rivela di aver trascorso insieme una bella serata e, seppur lei non rappresenta il suo prototipo ideale di donna, ammette di essersi divertito molto. Nonostante ciò, Gloria rivela che Armando l’ha guardata insistentemente nel corso dell’ultima puntata, tanto da farle apprezzamenti a telecamere chiuse. “Mi ha guardata dalla testa ai piedi, anche in modo insistente, tanto che io gli ho detto ‘Che stai a guardà?'” Va ricordato che i due si stavano già conoscendo ma un forte scontro avuto in studio ha messo fine alla loro frequentazione.

Armando Incarnato, due di picche da Gloria e Stefania a Uomini e Donne

I due svelano dunque di essersi sentiti telefonicamente: Gloria svela di aver ricevuto le scuse di Armando proprio per la lite di giorni fa e un suo invito a cena. In studio, di fronte a Gloria, c’è però anche Francesco, con il quale Gloria sta uscendo da qualche giorno. Alla fine del racconto, la dama rivela di voler continuare ad uscire con Francesco e non con Armando. Il due di picche si raddoppia per lui quando anche Stefania, dopo aver visto il suo interesse per Gloria, decide di non uscire più con lui.

