Alessio Pili Stella e le varie frequentazioni a Uomini e Donne

Alessio Pili Stella tra Agnese e Francesca nella puntata di Uomini e Donne del 13 dicembre 2024. Il momento dedicato ad Alessio inizia con un filmato della scorsa puntata in cui il cavaliere discute con Agnese. “Voglio un uomo risolto, risoluto e che sappia ciò che vuole”, dice Agnese nel filmato. In studio, poi, arriva Alessio che si accomoda di fronte ad Agnese e Francesca. Tuttavia, accanto alle due dame, si accomoda anche Valentina, un’altra dama a cui ha lasciato il numero di telefoto e con cui ha voglia di uscire.

“Ma ci fai o ci sei? Sei ridicolo…”, commenta Gianni Sperti. “Perché ridicolo? Voglio una donna che mi stravolga e fino a quando non la trovo continuo ad uscire con le ragazze”, replica Alessio che puntualizza la sua voglia di uscire con più persone prima di decidere a chi concedere l’esclusiva. Sia Agnese che Francesca ammettono di essere confuse sulla situazione.

Alessio Pili Stella, lite con Agnese: Maria De Filippi sbotta

Dopo aver scoperto della voglia di Alessio di voler uscire con Valentina, Agnese rivolge al cavaliere una domanda: “Sei un po’ recidivo. Quale peso dai alle uscite che fai?”, chiede la dama secondo cui, con il suo atteggiamento, sminuisce tutte le uscite. “Siamo in una fase embrionale della conoscenza. Anche tu sei libera”, si difende Alessio. Agnese non ci sta e decide di tirarsene fuori. Marco, un altro cavaliere del parterre, accusa Alessio di prendere in giro le donne e di essere un falso. “Tu vuoi fare la morale a me?”, sbotta Alessio.

“Lei chiede solo rispetto. Avrebbe solo voluto sapere della presenza di un’altra donna per poi decidere se uscire o meno con te”, interviene Maria De Filippi difendendo Agnese. Deluso da tutto, Alessio decide di chiudere anche con Francesca. “Sei deludente e pessimo”, sbotta quest’ultima.