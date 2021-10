Armando Zamparini, com’è morto figlio di Maurizio?/ Malore improvviso: “Ischemia”

Un malore improvviso probabilmente, qualcosa di non preventivabile: c’è ancora da fare chiarezza sulla morte di Armando Zamparini, figlio di Maurizio, scomparso nella giornata di ieri. Il quinto figlio dell’ex presidente del Palermo è stato rinvenuto senza vita nella sua camera dell’appartamento di Londra, dove viveva da qualche anno.

DIRETTA SBK/ Superbike video streaming tv, in pista per la FP3! Gp Portogallo 2021

Il Corriere della Sera spiega che le cause del decesso di Armando Zamparini non sono state comunicate, sono in corso ancora delle indagini mediche: tra le ipotesi più accreditate un malore improvviso che avrebbe causato l’arresto cardiocircolatorio. Altre fonti citano l’ischemia come possibile causa della morte del 23enne. In una nota, i legali della famiglia hanno spiegato: «Armando si è spento serenamente nel suo appartamento a Mayfair».

Enrico Varriale "non sono violento"/ Un testimone "ho sentito urlare l'ex compagna"

ARMANDO ZAMPARINI, MORTO IL FIGLIO DI MAURIZIO

Non è ancora chiaro, inoltre, se Armando Zamparini soffrisse o meno di patologie pregresse, ma fonti vicine alla famiglia hanno smentito. Laureato in area management, il figlio dell’ex presidente di Venezia e Palermo frequentava in UK un master e lavorava nelle aziende di famiglia. Atteso nelle prossime ore l’esito dell’autopsia e degli esami tossicologici.

«Il mio angelo se n’è andato», le parole della madre di Armando Zamparini, Laura Giordani, ed è grande il cordoglio per la scomparsa del giovane. Queste le parole di Nicola Salerno, direttore sportivo, riportate dal Corriere: «Mio figlio Andrea ha compiuto con Armando tutto il percorso scolastico all’International School di Trieste. Sono devastato, erano come fratelli. Le nostre famiglie si sono sempre frequentate e io stesso ho lavorato per il Palermo per un certo periodo. Non so come si possa sopravvivere a un lutto del genere».

DIRETTA/ Cagliari Venezia (risultato finale 1-1): Busio salva i lagunari nel recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA