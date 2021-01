Armie Hammer cannibale?/ Spuntano le presunte chat choc: anche vampirismo tra accuse

Il nome di Armie Hammer, il celebre attore statunitense di “Chiamami col tuo nome”, è finito in cima alle tendenze mondiali di Twitter per via un fatto davvero strano e inquietante. Basta scorrere alcuni dei tweet che lo riguardano per rendersi subito conto del clamoroso motivo legato all’accusa di cannibalismo. Ma perchè starebbe circolando la voce secondo la quale Armie Hammer sarebbe un cannibale? Tutto sarebbe legato ad una serie di screen di presunte chat che l’interprete avrebbe avuto con una donna su Instagram. Screen che in breve tempo sarebbero diventati virali sollevando dubbi e perplessità sulla loro veridicità.

Su Twitter, dove le immagini delle presunte chat in cui Hammer ammetterebbe di essere un cannibale, hanno già diviso in due l’opinione pubblica, tra chi sostiene che siano palesemente fake e chi invece ha condannato senza alcuna prova l’attore. Proprio in una delle presunte chat con una donna, Armie avrebbe ammesso di essere “cannibale al 100%”. Ciò che invece non è chiaro è se quella conversazioni sia mai realmente esistite.

ARMIE HAMMER CANNIBALE? LE PRESUNTE CHAT DIVENTANO VIRALI

Armie Hammer cannibale? Tra i primi a lanciare la notizia choc è stato il famoso sito americano Just Jared: “Armie Hammer tra le tendenze di Twitter dopo che dei presunti DM sono finiti online. Anche se non possiamo condividere i presunti messaggi, c’è una frase che è diventata virale in questo momento. Si presume che lui abbia detto “Sono un cannibale al 100%” alla donna con cui chattava”. L’attore avrebbe scritto nelle chat in oggetto ulteriori dettagli sconcertanti tanto da essere accusato sul web non solo di cannibalismo ma anche di vampirismo. Optimagazine ha riportato alcuni dei contenuti inquietanti delle presunte chat che, ricordiamolo, al momento potrebbero essere dei clamorosi fake in attesa di un eventuale intervento del diretto interessato: “Sono cannibale al 100%. Voglio mangiarti. Mer*a! È spaventoso ammetterlo. Non l’ho mai ammesso prima”. L’attore avrebbe inoltre spiegato di aver già mangiato una particolare parte del corpo di un animale “mentre era ancora caldo”. A questo punto ci si aspetta un intervento da parte di Armie Hammer o del suo staff al fine di placare le voci che circolano con insistenza su Twitter.

