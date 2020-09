ARMINE HARUTYUNYAN, CHI È IL FIDANZATO?/ Modella Gucci: “Ho vissuto male le critiche”

Armine Harutyunyan interviene in diretta su Rai 1 durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” in collegamento dall’Armenia. «Ero molto sorpresa all’inizio, non credevo a quello che stava accadendo, ero sotto choc», ha esordito la modella di Gucci che tanto ha fatto parlare di sé in questi giorni. Ma ha ammesso anche che non è stato affatto facile affrontare quell’ondata di commenti e soprattutto critiche: «È stato molto pesante vedere tutti quei commenti sul mio aspetto, inizialmente li ho vissuti male. Poi ho capito che ci sono tantissime persone che apprezzano la tua individualità e quello che hai da dire al mondo». Poi ha voluto lanciare un messaggio ai giovani: «C’è tanta disinformazione, in molti casi la realtà è diversa, non si deve credere a tutto quello che viene scritto su internet». Armine Harutyunyan ha poi concluso: «Bisogna amare se stessi, perseguire i propri obiettivi. Bisogna apprezzarsi». Sulla sua vita strettamente privata non si è sbilanciata, quindi resta il mistero sull’eventuale fidanzato… (agg. di Silvana Palazzo)

ARMINE HARUTYUNYAN E’ FIDANZATA?

Armine Harutyunyan è fidanzata oppure no? Questa è la domanda che molti si fanno da quando la modella (che tanti hanno definito “brutta”, e non solo, facendola diventare la bandiera contro la lotta al bodyshaming) è salita all’onore della ribalta. Bella, mora, alta e capace di attirare l’attenzione di Gucci, la modella è salita sul palco segnando quello che possiamo definire un vero e proprio terremoto nei canoni di bellezza in passerella. Sarà proprio Armine Harutyunyan che oggi aprirà la stagione del nuovo programma di Rai1 Un Altro Giorno regalando un colpaccio alla sua conduttrice, Serena Bortone. A quanto pare la modella oggi sarà in collegamento proprio durante la puntata per parlare dello scalpore che si è creato intorno a lei e delle due fazioni che hanno preso vita tra chi non la vede tanto bella da sfilare per Gucci e chi, invece, grida finalmente alla ritrovata libertà di parlare e mostrare quello che si vuole.

ARMINE HARUTYUNYAN SU RAI1 OSPITE DI UN ALTRO GIORNO

In molti sono pronti a scommettere che si parlerà del tema caldo di fine estate che la riguarda ma molti altri sperano di sapere qualcosa di più di lei a cominciare dalla risposta alla domanda: Armine Harutyunyan è fidanzata oppure no? Sui suoi social non si nota nessuno degna di essere etichettato tale e nemmeno lei ha avuto modo di dire la sua sulla sua vita sentimentale rispondendo presto alle polemiche ma senza mai farsi conoscere fino in fondo. I suoi fan avranno modo di seguirla oggi in tv per scoprire cosa dirà della sua vita privata e dei suoi nuovi progetti lavorativi dopo questa ventata di popolarità.



