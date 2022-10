Arredamento/ In che modo è possibile risparmiare utilizzando il servizio IKEA Flex

Chi ha la necessità di cambiare immobili utilizzando il servizio IKEA Flex è possibile usufruire di un servizio di un’azienda privata, ma che consente alle famiglie di non dover accedere ai propri risparmi e consentire una riduzione della spesa complessiva. A dire la verità il servizio è disponibile soltanto per una determinata categoria di clienti, vediamo insieme quali.

Arredamento: cos’è il servizio IKEA Flex

Il servizio IKEA Flex è un metodo per aiutare i clienti a comprare i mobili di migliore qualità senza dover rinunciare a nulla punto infatti chi non ha un grande budget disponibile spesso si deve accontentare di mobili e di scarsa qualità fino a pentirsi anche dell’acquisto, invece con Ikea Flex è possibile acquistare mobili di alta qualità sfruttando anche le metodologie di costruzione e di progettazione dell’oggetto da arredamento che Ikea tiene sempre in Alta considerazione. Infatti l’azienda svedese è nota per produrre i suoi mobili in vero legno.

Il prezzo dei mobili solitamente è già molto scontato, per cui le famiglie prediligono ammobiliare la propria casa andando direttamente da Ikea e trascorrendo una giornata intera all’interno della struttura. Solitamente acquistare immobili da Ikea significa anche avere una grande volontà di arredare manualmente la propria casa, montandoli da sé.

Per chi vuole andare sul risparmio più completo senza però rinunciare alla qualità e ampliando il proprio budget, entra in gioco IKEA Flex, che è un sistema di abbonamento interno ad Ikea. Invece di avvalersi di società di finanziamento che spesso applicano dei tassi molto elevati, IKEA ha deciso di venire incontro ai propri clienti, cercando di comprendere qual è il gusto e la qualità che cercano al giusto prezzo. L’importo complessivo verrà quindi rateizzato dalla stessa azienda.

Arredamento: a chi è rivolto Ikea Flex

Nonostante sia una vera e propria novità IKEA Flex non è disponibile in tutti i negozi, ma soltanto in alcuni punti vendita.

Anzitutto va infatti rilevato che è la categoria di clienti che viene chiamata. Ikea Flex infatti parte da un piano di abbonamento di 27,99 euro mensili che consente ai propri clienti di acquistare immobili per il proprio ufficio ad un prezzo limitato e al contempo consentire ai propri clienti di cambiare i mobili molto più spesso, succede ad esempio che all’interno degli uffici si rompano sedie oppure scrivanie oppure queste vengono graffiate appunto il servizio è che IKEA Flex garantisce anche la manutenzione degli stessi mobili e l’eventuale riparazione.

Purtroppo non è un servizio adatto a tutti. Attualmente IKEA non ha allargato il servizio per le famiglie, ma resta aperto soltanto per l’arredamento da ufficio e quindi può essere un valido aiuto per le partite IVA che hanno la necessità di arredare velocemente la propria azienda senza rinunciare a nulla.











