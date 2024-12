Il bonus asilo nido 2025 ci sarà e con delle novità importanti. La prima tra tutti riguarda l’estensione della platea di beneficiari, con annesse semplificazioni riguardanti l’accesso al benefit e all’eliminazione di determinati vincoli (come ad esempio il limite sul numero dei figli a carico).

Nell’ISEE 2025 ad esempio, l’AUU sarà escluso dal conteggio e dunque si amplia la platea di beneficiari dell’incentivo per l’asilo nido (il cui contributo resta valido sia per le rette a scuole private che pubbliche). Viene abolito anche l’obbligo di avere un altro figlio di 10 anni per godere del bonus massimo.

Carta Dedicata a Te/ Scadenza a breve: come attivarla per non perdere 500€ (14 dicembre 2024)

Bonus asilo nido 2025: importi ed utilizzi

Il bonus asilo nido 2025 prevede delle cifre differenti, il cui importo cambia in base all’ISEE complessivo del nucleo familiare.

Fino a 1.500€ per i nuclei che non presentano l’ISEE;

per i nuclei che non presentano l’ISEE; 2.500€ Per ISEE compresi tra i 25.001€ e massimo 40.000€;

Per ISEE compresi tra i 25.001€ e massimo 40.000€; 3.000€ Per ISEE inferiori a 25.000€.

Il contributo può essere utilizzato in due modi: per pagare le cure assistenziali destinate al percorso previsto per il minore affetto da gravi patologie, oppure per sostenere i costi delle rette dell’asilo privato autorizzato o pubblico.

Bonus disoccupazione/ Tutti gli incentivi economici per chi non ha lavoro (14 dicembre)

Le famiglie a cui viene riconosciuto il bonus lo ottengono sotto forma di “risarcimento” soltanto dopo aver affrontato i costi di una delle due operazioni sopra esposte.

I requisiti

Per godere del bonus asilo nido 2025 il genitore deve comprovare di sostenere le spese per il figlio con età massima di 3 anni (indipendentemente che sia prole, affidato o adottato). La condizione che deve sussistere è la residenza in Italia, la cittadinanza europea o italiana oppure lo status di rifugiato (o possesso del permesso di soggiorno).

Abbiamo accennato che i costi devono essere comprovati, motivo per cui spetta al genitore fornire la documentazione che dimostri le spese sostenute per l’assistenza pediatrica oppure il pagamento delle rette dell’asilo nido.

Bonus prima casa under 36 2025/ Le regole e i vantaggi che restano (14 dicembre)

La domanda va inoltrata entro il 31 dicembre 2025 e delegata ai patronati oppure trasmetterla autonomamente e telematicamente tramite la piattaforma dell’Ade e con un metodo di autenticazione digitale.

Indennità aggiuntive

La Regione Lombardia e la Regione Lazio hanno promosso un bonus aggiuntivo rispetto a quello statale. La Lombardia – per i nuclei con ISEE inferiore a 25.000€ – garantisce una copertura a sostegno delle rette che eccedono l’importo coperto dallo Stato (misura nota come Nidi Gratis Plus).

Nella Regione Lazio per le famiglie con ISEE fino a 60.000€ è possibile ottenere fino a 400€ al mese per un periodo massimo di undici mesi.