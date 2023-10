Arresto Tony Colombo/ Roberto Alessi: “Tina Rispoli? Non riuscì mai a dirmi che odiava la camorra”

Si parla del caso dell’arresto di Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli, avvenuto lo scorso 17 ottobre, negli studi di Storie Italiane, e fra gli ospiti vi era Francesco Emilio Borrelli, deputato di Verdi e Sinistra, e il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi. Eleonora Daniele ha ricordato il famoso matrimonio e il corteo del 2019 che creò scandalo: “Il primo fatto è che quel corteo con le carrozze che bloccò corso Secondigliano era illegale – le parole di Borrelli – furono fermati e multati quello della carrozza nonchè il corteo di scooter che seguiva la carrozza. Si scoprirà poi che i trombettieri erano agenti della polizia penitenziaria che prima sono stati sospesi e poi licenziati. La sera prima avevano fatto un concerto a piazza del Plebiscito che non venne presentato come un concerto ma la richiesta era di fare un’iniziativa. Ci fu un’inchiesta ma venne archiviata perchè non si è mai capito chi avesse dato i permessi a Tony Colombo ma lì ci fu una polemica perchè fu coinvolto il fratello dell’allora sindaco di Napoli”.

Francesco Borrelli ha proseguito: “Stiamo parlando di un’azione prevaricatrice, hanno occupato una città. E poi la signora che si sposava a Secondigliano era la vedova di un boss di Camorra sanguinario, il boss Marino detto moncherino che pare avesse perso tutte e due le braccia nel mettere una bomba per fare estorsione. La signora non ha mai dichiarato ne spiegato come avesse raccolto il proprio patrimonio, milioni e milioni di euro, che noi dicevamo frutto delle attività criminali del marito (dichiarazioni da cui ovviamente noi prendiamo le distanze ndr), ma lei ha detto di non essersi mai accorta”.

ARRESTO TONY COLOMBO, ALESSI: “ERA UN PERSONAGGIO DA SERIE A”

Sulla vicenda di Tony Colombo si è espresso anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che in collegamento con Storie Italiane ha spiegato: “Qui stiamo parlando di Serie A, Tony Colombo lo apprezzavo come artista tanto è vero che è stato presentato al pubblico da Mario Merola, quindi stiamo parlando di un gigante, ha partecipato a programmi importantissimi anche di sabato e domenica sera. Io l’ho incrociato molte volte in televisione, anche dietro le quinte, senza mai frequentarlo”.

Quindi Roberto Alessi ha proseguito, svelando un aneddoto sulla moglie di Tony Colombo: “Una volta volevo intervistare Tina Rispoli e il mio pensiero era ‘Tu sei contro la camorra?’ e non sono mai riuscito a farle dire di sì, perchè mi rispondeva con un’altra domanda e quella è stata una risposta che mi aveva colpito. In ogni caso era una persona esattamente da Serie A. E’ tutto da provare ovviamente – ha aggiunto Alessi – c’è la presunzione di innocenza, ma come dice qualcuno, a pensare male…”.

