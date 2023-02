Artem Tkachuk di Mare Fuori choc: “Stavo sul marciapiede, il cinema mi ha salvato”/ “Ringrazio mamma perché…”

Artem Tkachuk a Oggi è un altro giorno: dal ‘marciapiede’ a Mare Fuori

Si racconta senza filtri Artem Tkachuk, attore 22enne diventato celebre grazie alla serie televisiva Mare Fuori, durante l’ospitata a Oggi è un altro giorno del 15 febbraio. Serena Bortone introduce la terza stagione di Mare Fuori che parte ufficialmente su Rai2 proprio questa sera e lo fa con alcuni dei suoi protagonisti, tra i quali anche lo stesso Artem, campano di origine ucraina che ammette di essere stato salvato proprio dal cinema.

ANNA AMMIRATI, CHI È L'ATTRICE DI MARE FUORI/ "Come Liz anch'io ho intrapreso un percorso di solitudine"

“Fino a qualche anno fa stavo sul marciapiede del mio quartiere, il cinema mi ha salvato la vita. Ma io voglio ringraziare una persona che mi ha dato la vita: mia mamma.” sono le parole toccanti di Artem in diretta a Rai1.

Artem Tkachuk: “A Napoli ci sono migliaia di talenti che hanno un sogno come il mio”

Quando la Bortone cerca di indagare su questo passato difficile, Artem rimane sul vago ma spiega che la sua era la situazione in cui attualmente vivono tanti giovani: “A Napoli ci stanno migliaia di talenti, migliaia di ragazzi che sognano di giocare in serie A, cantare su un palco, recitare in una serie come la mia, e io sono convinto che uno scugnizzo con la testa sulle spalle può conquistare il mondo.” E conclude: “C’è stato un passaggio enorme nella mia vita, soprattutto quando inizi a diventare uomo, nascono tantissime responsabilità. Io sono l’esempio di un ragazzo di strada che ce l’ha fatta, perché ho sempre avuto una visione, e la protezione di Dio mi ha portato qui.”

FIDANZATO NANCY BRILLI: CHI È?/ "Sono single", poi il retroscena sul tradimento fatto

LEGGI ANCHE:

Nancy Brilli punge Chiara Ferragni: "Monologo a Sanremo? Non mi piace chi si lamenta"/ "Avrebbe potuto dire…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA