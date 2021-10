Arteteca, Enzo e Monica/ Il retroscena sulla figlia Sara: “Durante la gravidanza…”

Nuovo appuntamento con I Soliti Ignoti questa sera, 27 ottobre, su Rai 1, con due graditi e simpaticissimi ospiti: gli Arteteca. Coppia sul palco ma anche nella vita, Enzo Ippariello e Monica Lima stanno insieme ormai da molti anni. Il loro duo è stato creato nel 2007, dopo lo scioglimento di un altro gruppo comico, i Lazzari Felici, con cui vinsero la prima edizione del Premio Totò alla comicità. Gli Arteteca negli anni hanno riscosso un grande successo, soprattutto grazie al programma Made in Sud, di cui sono stati una vera e propria punta di diamante. Il duo da poco è però diventato un trio: nella loro vita è infatti arrivata Sara, la loro bambina. “Oramai la gente per strada riconosce lei e non noi!”, ha raccontato Monica in un’intervista di qualche mese fa a Cronachedi.it.

Enzo e Monica, gli Arteteca e la rivelazione sulla figlia Sara

Ma è proprio dalla loro vita privata che Enzo e Monica trovano spunto per i numeri di successo degli Arteteca. “[…] sul palco portiamo personaggi e caratteri, ma pescando comunque sempre nel quotidiano di ognuno di noi. Sara è con noi in scena da quando era ancora nel pancione della mamma.” ha raccontato Enzo. Svelando poi un inedito retroscena: “Quando Monica era incinta noi, per voler suo, abbiamo lavorato fin quando ce la faceva, e gli spettacoli venivano puntualmente stravolti dall’improvvisazione.” Oggi la piccola Sara è già una star del web, dove compare proprio insieme alla mamma e al papà grazie ad alcuni simpatici video.

