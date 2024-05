Articolo 31, cosa significa il nome del gruppo?/ Una legge emanata dal parlamento irlandese nel 1960

Gli Articolo 31 sono tornati insieme a 30 anni dal loro debutto. A ricongiungerli ci voleva Amadeus che è riuscito a portarli tra i big durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo dove hanno gareggiato con il brano “Un bel viaggio”. Un bel ritorno per J-Ax e Dj Jad che hanno visto la loro carriera ripartire alla grande con una serie di concerti sold out in giro per l’Italia e un nuovo album di prossima pubblicazione. Che dire: il ritorno degli Articolo 31 è stato senza alcun dubbio uno dei più acclamati dello scorso anno. Sulla scia del successo del singolo sanremese “Un bel viaggio”, J-Ax e Dj Jad hanno deciso di mettere da parte le incomprensioni che li avevano portati alla scelta di separarsi per tornare a far parlare la musica.

Il ritorno del duo musicale rap è stato un grandissimo successo. Ad accoglierli i fan di vecchia data che sono cresciuti con le loro canzoni, ma anche tanti nuovi adepti che si sono ritrovati nei testi delle loro canzoni mai scontate e sempre inerenti ai tempi moderni. Ma da dove deriva il nome Articolo 31?

Articolo 31, perchè si chiamano così?

Il nome Articolo 31, scelto da J. Ax e Dj Jad non è nato per caso. Il duo, infatti, ha scelto appositamente questo nome quando ha deciso di fondare un duo e lanciarsi nel districato panorama musicale italiano. La scelta non è stata casuale, visto che il nome è stato scelto riferendosi alla Section 31 del Broadcasting Authority Act, ossia la legge emanata dal parlamento irlandese nel 1960. Durante gli anni del boom del duo musicale in tanti hanno associato il loro nome all’articolo 31 della Costituzione Italiana che recita “protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. In realtà nessuno ha mai smentito né tantomeno confermato tale ipotesi.

Anzi sembrerebbe che il duo inizialmente aveva pensato al nome Articolo 21 facendo riferimento all’Articolo 21 sulla libertà di parola della Costituzione Italiana. A far cambiare idea a J. Ax e Dj Jad è stato un ragazzo che, durante un concerto tenutosi a Torino tantissimi anni fa, ha raccontato ad entrambi la storia dell’Irlanda del Nord. Una storia che ha lasciato il segno, visto che il duo ha poi deciso di prendere il nome proprio da una legge emanata dal parlamento irlandese nel 1960.











