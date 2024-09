Giusy Santoro non è un personaggio famoso. Di lei in rete si conosce poco o nulla. I ben informati, però, la avvicinano a Dj Jad che di professione è un cantante, celebre per essere (insieme a J-Ax) uno dei fondatori degli Articolo 31. Giusy Santoro con la musica non ha nessun legame, ma è celebre solo perché, da anni, è felicemente sposata con l’artista italiano. Sul web non è dato sapere niente altro, né sul lavoro della Santoro né tantomeno come e quando ha conosciuto Dj Jad. I due, infatti, di comune accordo, hanno deciso di non parlare della loro vita privata, tanto da schivare interviste e apparizioni sui social. In questo modo, infatti, non è affatto facile ricostruire l’immagine di Giusy Santoro.

Nonostante ciò, in rete è possibile trovare qualche informazione su Giusy Santoro. Oltre al legame vissuto ma in segreto con Dj Jad, sappiamo che la coppia ha una vita matrimoniale molto felice e che i due hanno messo al mondo una figlia di nome Sophia. Oltre non è dato sapere niente altro.

Giusy Santoro, che lavoro fa

Attraverso le pochissime informazioni che si hanno a disposizione, Giusy Santoro è legata da molti anni con il fondatore degli Articoli 31. Non si conosce la data precisa in cui i due si sono fidanzati ma sappiano che si sono spostato nel lontano 2006 e, fino a questo momento, la loro vita di coppia procede a gonfie vele. Di Giusy Santoro, inoltre, non conosciamo l’età, né le sue origini, né tanto meno il suo lavoro. E’ come se ci troviamo di fronte a un vero e proprio mistero.

Si sono sposati lontani dai fotografi in una location da sogno situata nella costiera Amalfitana. La funzione è stata celebrata da don Giulio Calimero nella chiesa di Santa Maria Assunta. La cerimonia è stata privata e ha visto, oltre a Giusy Santoro e al Dj Jad, solo un gruppo ristretto di amici e parenti. Tra i volti noti dello spettacolo c’era anche il frontman delle Vibrazioni che è molto amico sia del Dj che di J-Ax.

Giusy Santoro, un amore vissuto in segreto

Dopo la cerimonia, i festeggiamenti si sono spostati al Covo dei Saraceni dove, anche in questo caso, la coppia ha lasciato la stampa e i fotografi ben lontani da ricevimento di nozze. “Mi sono innamorato e ho deciso di unirmi in matrimonio senza pensarci su due volte”, ha confessato il Dj in una delle poche interviste che ha rilasciato, riportate da Positano News. “Il matrimonio è nato tutto in un anno… e come una musica che quando la senti ti esplode dentro”, ha concluso. Oltre a un bel rapporto con la moglie, il cantante ha anche un legame molto forte con la figlia che, come Giusy Santoro, si vede poco sui profili ufficiali dell’artista.

