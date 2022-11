Articolo 434-bis rave: si può applicare a ogni raduno?/ “Intercettazioni possibili”

Bufera sull‘articolo 434-bis di riforma del Codice Penale introdotto dal decreto del governo Meloni. Il primo a sollevare dubbi è stato Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia e del Lavoro, secondo cui potrebbe essere usato anche per altro, oltre a sottolineare che le pene sono spropositate. La nuova norma, introdotta per contrastare i rave illegali, come stabilito dal Consiglio dei ministri su proposta del ministero dell’Interno, potrebbe essere applicabile anche per altro secondo il Pd. Dopo Orlando, è intervenuto Enrico Letta: “Il governo ritiri il primo comma dell’articolo 434-bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore. I rave non c’entrano nulla con una norma simile. È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione“. Nella relazione illustrativa si fa riferimento agli eventi musicali.

Riforma pensioni 2023/ Giorgia Meloni propone un incentivo per chi posticipa l'uscita

La legge punisce con pene da 3 a 6 anni di carcere e una multa da mille a 10mila euro, con eventuale sorveglianza speciale per gli organizzatori, ma comunque sequestro obbligatorio di tutti gli strumenti usati dagli organizzatori, chi programma l’invasione di terreni ed edifici privati e pubblici con lo scopo di fare raduni con oltre 50 persone da cui potrebbero derivare pericoli per l’ordine pubblico, incolumità e salute pubblica. Da più parti si esprime il timore che l’articolo 434-bis possa in realtà essere applicato in altri ambiti, perché col termine “raduno” non si fa riferimento solo a eventi musicali non autorizzati.

TASSE E POLITICA/ Lo scontro ideologico da evitare per non bloccare la crescita

BONELLI SU DECRETO “LEGGE LIBERTICIDA E FASCISTA”

L’articolo 434-bis, che prevede comunque pene ridotte ai partecipanti, secondo le opposizioni potrebbe essere contestato anche per occupazioni di edifici in ambito scolastico, emergenza abitativa o manifestazioni non autorizzate. Come evidenziato dal Corriere della Sera, ad esempio, per “terreno” potrebbe essere considerato ogni luogo all’aperto dove si organizzano sit-in abusivi o comunque non preavvisati alle Questure. “Ho studiato attentamente la norma sui rave presentata da Meloni e Piantedosi e posso affermare che con questa disposizione i rave non c’entrano nulla, invece verranno colpite le manifestazioni di protesta che possono andare da occupazioni di università, scuole, mobilitazioni per questioni ambientali“, ha dichiarato Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “È una norma liberticida e fascista che addirittura prevede una pena di sei anni con introduzione di misure restrittive che normalmente si applicano ai mafiosi“.

CDM GOVERNO MELONI/ Ok a Decreto Giustizia-rave-Covid. 39 sottosegretari-viceministri

ARTICOLO 434-BIS, IL CASO INTERCETTAZIONI

C’è poi il tema delle intercettazioni. La premier Giorgia Meloni ha negato che ciò sarà possibile: “Quelli so’ ragazzi. Se lo facessimo, rischieremmo di equipararli ai reati di mafia e terrorismo“. Invece per i penalisti le intercettazioni sarebbero possibili. “Non comprendo perché il premier Meloni abbia voluto rivendicare di non avere dato il via libera alle intercettazioni dal momento che questo reato prevede pene superiori ai cinque anni“, ha dichiarato Gian Domenico Caiazza, presidente delle Camere Penali. Ancor più chiaramente ha spiegato che “la pena superiore ai cinque anni consente che possano essere disposte intercettazioni e – riporta il Corriere –, secondo me, anche nei confronti dei partecipanti“. Ma dopo il duro attacco di Enrico Letta, è arrivata la replica di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture: “Un PD ormai in confusione totale difende illegalità e #raveparty abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea. No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano“.

Un PD ormai in confusione totale difende illegalità e #raveparty abusivi, chiedendo al governo di cambiare idea. No! Indietro non si torna, le leggi finalmente si rispettano. pic.twitter.com/X9Wa2YgXkZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 1, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA