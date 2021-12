ARTIGIANO IN FIERA 2021: COME PARTECIPARE/ Orari, Green Pass, trasporti: le info

COME PARTECIPARE ALL’ARTIGIANO IN FIERA 2021

Dal 4 al 12 dicembre torna a Milano il grande evento dell’Artigiano in Fiera 2021, una ripartenza a tutti gli effetti dopo l’edizione digitale per motivi Covid dello scorso anno: per il 25esimo anniversario del tradizionale evento fieristico a Fieramilano (Rho), il claim è significativo proprio visto quanto avvenuto negli ultimi due anni in Italia,“Artigiano in Fiera: Finalmente!”.

ARTIGIANO IN FIERA/ Dall’Umbria alla Persia, storie di resilienza in tempo di Covid

«“Finalmente gli artigiani tornano a presentare il loro lavoro al grande pubblico. E finalmente il pubblico può tornare ad ammirare i prodotti di questo lavoro – spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta -. L’esclamazione “Finalmente!” incrocia così due esigenze, che sono poi le due anime di Artigiano in Fiera: gli artigiani e i visitatori, sintesi ideale del bisogno umano di vivere in comunità per esistere, per lavorare e per vivere. La necessità di questo incontro e di questo rapporto torna così a compiersi dopo mesi in cui ognuno ha avvertito la mancanza dell’altro». Dalle ore 10 alle 23, tutti i giorni, dal 4 al 12 dicembre sarà possibile partecipare agli stand dell’Artigiano in Fiera scaricando l’invito gratuito sul sito artigianoinfiera.it: l’ingresso è gratuito ed è possibile anche prenotare (gratuitamente) le visite ai vari stand che affolleranno i 7 padiglioni del polo di Fieramilano.

MATERIE PRIME & GAS/ I rincari che schiacciano le imprese e avvicinano i blackout

ARTIGIANO IN FIERA: TRASPORTI, GREEN PASS E REGOLE

Il consiglio è sempre quello di scaricare l’app ufficiale sul proprio smartphone per scoprire tutti i dettagli dell’evento, registrarsi e conservare l’invito gratuito – condizione necessaria per l’ingresso assieme al Green Pass regolare. Per raggiungere l’Artigiano in Fiera 2021 è possibile utilizzare tutti i principali mezzi di trasporto, tra cui:

– Metro: linea M1 (rossa), fermata Rho Fiera

– Treno: passante ferroviario Trenord; Alto Velocità Italo

– Auto: circa 10mila posti auto nella vasta area parcheggi

– Bus: attivato un nuovo servizio di bus privati organizzati (BusForFun) che permetteranno di raggiungere da diversi punti della città la Fiera (qui tutte le tratte dedicate e le informazioni)

SPY FINANZA/ I dati che spiegano il "disamoramento" di Confindustria per il Governo

Si ricorda che, ai sensi di legge, per l’accesso in fiera è necessario presentare anche il Green Pass Base (vaccinati, guariti dal Covid o tampone rapido negativo, disponibile in diversi punti agli ingressi della Fiera) assieme all’invito gratuito: sempre ai sensi di legge, si ricorda che da lunedì 6 dicembre per l’accesso a tutte le somministrazioni di alimenti e bevande con sedute sarà richiesto il Green Pass Rafforzato (solo vaccinati o guariti dal Covid). L’intera Fieramilano è messa in sicurezza dal sistema “CovidFree” con misure specifiche e regole osservate per mantenere la distanza di sicurezza sempre e per poter circolare all’interno dei padiglioni in sicurezza (qui tutti i dettagli anti-Covid).

© RIPRODUZIONE RISERVATA