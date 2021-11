Artigiano in Fiera 2021, ecco il Trenord Day Pass/ Biglietto speciale treni a 15 euro

In occasione della nota Fiera dell’Artigianato di Milano, “Artigiano in Fiera 2021”, che si terrà a Rho dal 4 al 12 dicembre prossimi, Trenord potenzierà il servizio treni, e ogni giorno ci saranno ben 250 convogli e 6 linee regionali che fermeranno appunto presso la stazione Rho Fiera Milano. Inoltre, come da comunicato stampa ufficiale, saranno proposti dei biglietti giornalieri speciali a prezzi vantaggiosi, con la possibilità di avere anche degli sconti del 10 per cento per poter pranzare nei vari ristoranti presenti alla fiera.

Nel dettaglio, Trenord ha fatto sapere che “saranno prolungate a Rho Fiera Milano 22 corse della linea suburbana S11 ‘Como S.Giovanni-Rho’ via Porta Garibaldi, favorendo il collegamento da Como e Monza. Inoltre, le corse delle linee S5 ‘Varese-Treviglio’ e S6 ‘Novara-Treviglio’ nelle giornate di sabato e festivi saranno effettuate da convogli in doppia composizione al fine di fornire il maggior numero di posti disponibili durante l’evento”. Un’altra novità è il Trenord Day Pass, un biglietto speciale di andata e ritorno al costo di 15 euro, per raggiungere la Fiera di Rho Milano da qualsiasi stazione della Lombardia.

ARTIGIANO IN FIERTA, FRA TRENORD DAY PASS E GREEN PASS

Inoltre, per i ragazzi al di sotto dei 14 anni che viaggeranno con i titolari del biglietto, il viaggio sarà gratis. Il biglietto speciale è acquistabile sia online, attraverso l’app dedicata e il sito ufficiale di Trenord, ma anche nelle varie biglietterie in loco e nei punti vendita autorizzati. Ovviamente per poter accedere alla Fiera sarà necessario essere muniti del Green Pass, in osservanza del decreto legge, di conseguenza bisognerà aver fatto il vaccino anti covid, essere guariti dall’infezione non più tardi di sei mesi prima, o in alternativa, avere con se l’esito negativo di un tampone.

Per accedere all’Artigianato in Fiera sarà necessario registrarsi gratuitamente online sul sito ufficiale dedicato artigianoinfiera.it, e seguire la procedura con l’inserimento dei propri dati personali. Infine vi ricordiamo gli orari della biglietteria di Rho Fiera Milano: sabato 4 e domenica 5 dicembre, aperta dalle ore 12:00 alle 20:55, mentre da lunedì 6 a domenica 12 dicembre, dalle ore 12:00 alle 19:55.



