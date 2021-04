Arturo Brachetti/ “Omosessuale? Periodo felice della mia vita. Non voglio sposarmi”

Arturo Brachetti, nome d’arte di Renzo Arturo Giovanni Brachetti, è l’ospite di oggi, giovedì 29 aprile, di Amadeus a I Soliti Ignoti. Non tutti sanno che il celebre trasformista si è appassionato al mondo della magia grazie a un sacerdote con l’hobby della prestidigitazione. Da lui impara a muoversi nel mondo dell’illusionismo e da qui inizia il suo arduo percorso che lo ha portato a girare per il mondo fino a trovare il successo. Ma se le sue abilità sono ben note, molto meno lo è la sua vita privata. Brachetti da questo punto di vista è infatti molto riservato. Non è chiaro se abbia una persona speciale al suo fianco, né se abbia figli. Le uniche cose che si conoscono sulla sua vita privata sono quelle che lui stesso ha rivelato in un’intervista di qualche anno fa.

Arturo Brachetti: “Non voglio sposarmi, né avere un figlio”

In un’intervista rilasciata nel 2007 al magazine di La7 ‘Cognome E Nome’ rilasciata nel 2007, Arturo Brachetti, parlando della propria vita sentimentale, aveva detto: “Omosessuale? È stato un periodo, peraltro felice, della mia vita. Ho fruito della vita in tutti i modi.” Aveva poi ammesso di avere una persona al suo fianco: “Adesso ho qualcuno che mi vuole bene ma non voglio sposarmi né avere un figlio.” aveva però chiarito. Per poi concludere ammettendo “Ho vissuto flirt a destra e a sinistra perché sono geneticamente infedele e forse è stato proprio questo che mi ha tenuto insieme alla mia amica. Adesso vivo di cose romantiche e di relazioni platoniche”.

