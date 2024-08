Anticipazioni Gigi Uno come te- Ancora insieme: il concerto di Gigi D’Alessio su Rai1 (Replica): tutti gli ospiti

Questa sera, sabato 31 agosto 2024, a partire dalle 21.25 circa Rai1 ha deciso di riproporre in replica il concerto eventi di Gigi D’Alessio Gigi Uno come te-Ancora insieme. L’evento è stato registrato durante il concerto del 27 maggio 2023 in Piazza del Plebiscito a Napoli ed è stato trasmesso il 1º giugno 2023 su Rai 1 in prima serata. La prima edizione dello spettacolo del cantautore napoletano per festeggiare i suoi trent’anni di carriera Gigi Uno come te- 30 anni insieme si è svolta è trasmessa nel 2022, e l’ultima Gigi Uno come te- L’emozione continua poche settimane fa (giugno 2024)

Tantissimi saranno gli ospiti della serata che accompagneranno Gigi D’Alessio da Biagio Antonacci ad Alex Britti, da Clementino a Nino D’Angelo passando per Elodie, Geolier, Lazza, LDA, Ciccio Merolla, Pio e Amedeo, Serena Rossi, Alessandro Siani e Tananai. E poi ancora saliranno sul palco Enzo Gragnaniello, Max Pezzali e altre straordinarie sorprese.. Un duetto particolarmente toccante ed emotivo, invece, ci sarà tra Gigi D’Alessio e il figlio Luca meglio conosciuto come LDA. Insomma, saranno tanti gli ospiti che saranno presenti durante lo speciale televisivo dedicato a Gigi D’Alessio

Scaletta Gigi Uno come te- Ancora insieme: da Non dirgli mai ai brani dell’ultimo album FRA

La scaletta di Gigi Uno come te- Ancora insieme, in onda oggi 31 agosto 2024 in replica in prima serata su Rai1, racchiude oltre 30 anni di successi dell’artista e spazia dai primi brani del cantautore a quelli del nuovo album uscito nel 2024. Ci saranno canzoni come Non Mollare mai, che ha aperto lo show, Il cammino dell’età, Quanti amori, Como suena el corazon. E ancora Non dirgli mai, cantata direttamente dal pubblico presente in Piazza del Plebiscito, Una magica storia d’amore, Un nuovo bacio, Annarè, Fotomodelle un po’ povere. Non mancheranno le canzoni del nuovo album, dal titolo Fra, che saranno cantate dal vivo con artisti ospiti come Elodie, Geolier (Senza Tuccà) e Alessandra Amoroso.

Svelata la scaletta di Gigi Uno come te- Ancora insieme non resta che ricordare che la manifestazione si è solta a poche settimane dal successo del Napoli dopo la vittoria dello scudetto. Ragion per cui c’è stato anche un intervento del Presidente della squadra, Aurelio De Laurentiis, e dei calciatori Khvicha Kvaratskhelia, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Durante il programma, poi, è stata promossa la raccolta fondi straordinaria per sostenere la ricerca in oncoematologia pediatrica, lanciata dalla Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli.

Gigi Uno come te- Ancora insieme: quando in onda e come vederlo in diretta streaming

Il concerto evento di Gigi D’Alessio dal titolo ‘Gigi-Uno come te- L’emozione non ha voce’ tenutosi il 7 e l’8 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli verrà trasmesso in prima serata su Rai1 questa sera, giovedì 13 giugno 2024, a partire dalle 21.23. È possibile seguirlo anche in diretta streaming su RaiPlay e dopo ma messa in onda sarà disponibile nell’intero catalogo per poterlo rivedere ogni volta che si vuole. Le evento è in replica ed è andato in onda per la prima volta il 1° giugno 2023 registrando il 22,50% di share con ben 3 milioni e 336mila spettatori.