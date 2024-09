Aryna Sabalenka, chi è la tennista e la grande carriera

Tra le finaliste di US Open 2024 troveremo la pluricampionessa Aryna Sabalenka, che contenderà il titolo alla rivale Pegula nell’ultimo atto dello slam che vedrà anche Sinner in campo nella giornata di Domain. Ma chi è la tennista bielorussa che ha detto di voler con tutta se stessa il trofeo tennistico a New York? Aryna Sabalenka è una delle tenniste più forti al mondo e nell’arco della sua fortunata carriera la ventiseienne è già riuscita a raggiungere la cima del ranking WTA sia nel singolare che nel doppio, rientrando nella ristretta cerchia delle tenniste che sono riuscite a centrare questa impresa negli anni.

Prima della tanto attesa finale in programma oggi sabato 8 settembre 2024, Aryna Sabalenka ha ammesso di puntare il massimo e si è detta certa che prima o poi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo: “Penso sempre che prima o poi conquisterò il trofeo, perché non mi deprimo dopo le sconfitte, provo sempre a imparare, ho preso una pausa e riordinato i miei pensieri, mi ha fatto bene”.

Aryna Sabalenka, chi è il fidanzato? Il suo ex si è suicidato

Qualche mese fa la forte tennista bielorussa è finita sotto i riflettori dopo la morte dell’ex fidanzato Konstantin Koltsov, morto a 42 anni in circostanze mai chiarite del tutto, anche se quasi certamente si è trattato di suicidio. Una tragedia che ovviamente ha toccato le corde dell’anima di Aryna Sabalenka, che sulla drammatica questione ha rivelato il grande dolore provato in seguito al terribile evento: “La morte di Konstantin è una tragedia impensabile, anche se non stavamo più insieme, il mio cuore è spezzato. Per favore rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia in questo difficile momento” ha scritto Aryna Sabalenka in una nota Instagram dopo che la notizia è divenuta virale.

Aryna Sabalenka da poco avrebbe ritrovato l’amore con il nuovo fidanzato Georgios Frangulis, imprenditore che da qualche tempo ha intrapreso una relazione con la tennista tra le più forti al mondo.