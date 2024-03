Aryna Sabalenka, morto il fidanzato Konstantin Koltsov/ Deceduto improvvisamente a 42 anni

Dramma terribile per la tennista Aryna Sabalenka: è morto il fidanzato. La numero due del mondo, due volte vincitrice del prestigioso torneo degli Australiano Open, ha perso il suo Konstantin Koltsov, ex giocatore bieolorusso di hockey sul ghiaccio. Come si legge sul sito de La Gazzetta dello Sport, Koltsov è morto nella giornata di ieri, 18 marzo 2024, all’età di soli 42 anni, un lutto quindi gravissimo. Ad annunciare la sua morte è stata la federazione bielorussa di hockey pubblicando un breve comunicato in cui viene specificato che il decesso è avvenuto “all’improvviso”, ma senza comunque precisare quali siano state le cause che hanno portato alla morte dello stesso fidanzato della Sabalenka.

La Federazione ha anche aggiunto attraverso il proprio sito che “Siamo in lutto”. Konstantin Koltsov aveva giocato anche nella Nhl, il campionato di hockey americano, nonché il più famoso al mondo, fra le fila dei Penguins di Pittsburgh, ed era fidanzato con la tennista numero due al mondo da tre anni: “una coppia solida, felice, tantissime le foto di loro due sul web, anche in Italia, con le vie di Roma sullo sfondo”, scrive la Rosa. La notizia è filtrata nelle scorse ore, anche se la morte di Koltsov resta un vero e proprio mistero.

ARYNA SABALENKA, MORTO IL FIDANZATO KONSTANTIN KOLTSOV: LASCIA TRE FIGLI

La federazione di hockey, come detto sopra, non ha precisato le cause di morte ma ha comunque citato delle fonti molto vicine alla famiglia dell’ex giocatore. Secondo alcuni siti di informazione bielorussa sembra che Koltsov si trovasse a Miami insieme alla tennista che si apprestava a giocare il torneo Masters 1000 in programma questa settimana, ma è quasi certo ovviamente che la sua presenza sarà annullata.

A confermare la morte anche il vecchio club di Koltsov. L’ex giocatore di hockey aveva iniziato la sua carriera con il Junactva Minsk nella prima divisione bielorussa, nell’annata 1997-1998, per poi trasferirsi presso il Severstal Cherepovets russo per la stagione successiva. Ha giocato anche con la nazionale e come detto sopra in America. Lascia tre figli avuti dalla precedente compagna, Julia.

